قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان اسكەريلەرى بىرلەسكەن وقۋ- جاتتىعۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنداعى «كوكتال» وقۋ-جاتتىعۋ پوليگونىندا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ورتالىق ازيا ءوڭىرى ۇجىمدىق جەدەل ورىستەتۋ كۇشتەرىنىڭ «شەپ-2026» بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋىنىڭ بەلسەندى كەزەڭى باستالدى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگى.
وقۋ-جاتتىعۋعا قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان اسكەري قىزمەتشىلەرى قاتىسىپ جاتىر. ولار بىرلەسكەن دايارلىقتى، باسقارۋ ورگاندارى مەن ۇلتتىق كونتينگەنتتەردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن پىسىقتايدى.
«شەپ» وقۋ-جاتتىعۋى جىل سايىن وتكىزىلەدى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ۇجىمدىق جەدەل ورىستەتۋ كۇشتەرىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىل دەڭگەيىن جانە بىرلەسكەن مىندەتتەردى ورىنداۋعا ازىرلىگىن ارتتىرۋ.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ميرلان تۇرعىنبەكوۆ، قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى باس شتابى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار جولامانوۆ، ۇقشۇ بىرىككەن شتابى باستىعىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-لەيتەنانت رۋسلان شپەكبايەۆ جانە باسقا دا لاۋازىمدى تۇلعالار قاتىستى.
- وقۋ- جاتتىعۋ 13-18 قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى پولكوۆنيك ماقسۇت گۋسەينوۆتىڭ باسشىلىعىمەن وتەدى. وعان 1500 گە جۋىق اسكەري قىزمەتشى جانە 300 دەن استام قارۋ-جاراق، اسكەري جانە ارنايى تەحنيكا، ونىڭ ىشىندە 115 ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى تارتىلدى،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
پراكتيكالىق ءىس-قيمىلدار تاۋلى-شولەيت جەرلەردىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ جۇرگىزىلەدى.
وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە قازاقستاننىڭ شەكارا قىزمەتى جانە ۇلتتىق ۇلان بولىمشەلەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋعا دا باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر.