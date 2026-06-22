قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان سۋ-ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - بىشكەكتە قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ شارۋاشىلىعى ۆەدومستۆولارى وكىلدەرىنىڭ جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتىرىس بارىسىندا تاراپتار 2026-2027-جىلدارداعى ۆەگەتاتسيالىق جانە كۇزگى-قىسقى كەزەڭدەردە ءوڭىردىڭ سۋ-ەنەرگەتيكالىق جۇيەلەرىنىڭ تۇراقتى جانە كەلىسىلگەن جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
دەلەگاتسيالار كەلىسىلگەن كەستەلەردى ساقتاۋ، ءوڭىر ەلدەرى اراسىندا ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوزارا جەتكىزۋ، سونداي-اق الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنىڭ ءساتتى ءوتۋى ءۇشىن بىرلەسكەن كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋ تۋرالى كەلىستى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار وڭىرلىك ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بىرلەسكەن ءىس-قيمىلداردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا ءتيىمدى جانە سىندارلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار بىرلەسكەن ءىس-قيمىل تۋرالى ءتيىستى حاتتاماعا قول قويدى.
بۇعان دەيىن قىتاي قىرعىزستاننىڭ «جاسىل» ەنەرگەتيكاسىنا 1 ميلليارد دوللارعا دەيىن ينۆەستيتسيا سالۋعا دايىن ەكەندىگى حابارلانعان بولاتىن.