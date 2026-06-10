قازاقستان مەن قىرعىزستان ءبىر-بىرىنە ەلشىلىكتەرى ءۇشىن جەر ۋچاسكەلەرىن وتەۋسىز بەرەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى ەلشىلىكتەر ءۇشىن جەر ۋچاسكەلەرىن وتەۋسىز بەرۋدى كوزدەيتىن كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.
- «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ مينيسترلەر كابينەتى اراسىنداعى ەكى ەل ەلشىلىكتەرىنىڭ، سونداي-اق ەلشىلەرىنىڭ رەزيدەنتسيالارىنىڭ مۇقتاجدىقتارى ءۇشىن استانا مەن بىشكەك قالاسىنداعى عيماراتتاردى جانە جەر ۋچاسكەلەرىن ءوزارا وتەۋسىز پايدالانۋعا بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ۇسىنىلىپ وتىر. كەلىسىمگە 2025-جىلعى 22-تامىزدا بىشكەكتە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا جاساعان ساپارى اياسىندا قول قويىلدى. كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن ءتيىستى جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋ. قۇجات استانا مەن بىشكەك قالالارىندا عيماراتتار مەن جەر ۋچاسكەلەرىن 49 جىل مەرزىمگە ۇزارتۋ قۇقىعىمەن وتەۋسىز پايدالانۋعا ءوزارا بەرۋدى رەتتەيدى، - دەدى قۇجات بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆ.
ونىڭ دەرەگىنشە، قازاقستاننىڭ قىرعىزستانداعى ەلشىلىگىنە اۋدانى 0,75 گەكتار جەر تەلىمى، ال قازاقستان ەلشىسى رەزيدەنتسياسى ءۇشىن 0,17 گەكتار جەر تەلىمى ءبولىندى. ال قىرعىزستاننىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىنە اۋدانى 0,74 گەكتار جەر تەلىمى، ەلشى رەزيدەنتسياسى ءۇشىن 0,125 گەكتار جەر تەلىمى بەرىلەدى.
- وسىعان بايلانىستى زاڭ جوباسى بولىنگەن عيماراتتار مەن جەر ۋچاسكەلەرىن قۇقىقتىق رەتتەۋدى كوزدەيدى. وسى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تاراپتاردىڭ مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى. قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى ساياسي ديالوگ پەن ءوزارا سەنىمدى، سونىمەن قاتار ءوزار ءىس-قيمىلدى دامىتۋ ءۇشىن بەرىك نەگىز بولادى، - دەدى الىبەك قۋانتىروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ق ر ۇكىمەتىنىڭ جانە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 2025-جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبى تالقىلاندى.