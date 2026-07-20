قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار 470,28 تەڭگەگە دەيىن ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىق اياقتالدى.
كۇندىزگى ساۋدا ناتيجەسىندە ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 470,28 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 0,25 تەڭگە تومەندەدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 20 -شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامى - 469,83 تەڭگە.
Kurs.kz دەرەكتەرىنشە، استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 475,00 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو 535,00-545,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,55-5,85 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 470,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنىپ، 471,91 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ەۋرو باعامى 537,51- 542,34 تەڭگە، ال رۋبل 5,66- 5,79 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە دوللاردىڭ ساتىپ الۋ باعامى ورتا ەسەپپەن 469,84 تەڭگە، ساتۋ باعامى 471,90 تەڭگە بولدى. ەۋرو 536,66- 541,66 تەڭگە ارالىعىندا، ال رۋبل 5,66- 5,73 تەڭگە ارالىعىندا ايىرباستالىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 17 -شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 469,83 تەڭگە بولىپ، 2,24 تەڭگە تومەندەگەن ەدى.