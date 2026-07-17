قازاقستان قولما-قول اقشاسىز ەكونوميكا بويىنشا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قولما-قول اقشاسىز تولەمدەردىڭ ۇلەسى بويىنشا ءوشباسشى ەلگە اينالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ مالىمدەدى.
- قازاقستان - قولما-قول اقشاسىز ەكونوميكانى دامىتۋ بويىنشا وڭىردەگى ءسوزسىز كوشباسشى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قولما-قول اقشاسىز تولەمدەردىڭ ۇلەسى 90 پايىزدان استى جانە ءوسىپ كەلەدى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، ت م د ەلدەرىندەگى ورتاشا كورسەتكىش 60 پايىزعا دا جەتپەيدى،- دەدى بينۇر جالەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، سوڭعى جىلدارى قولما-قول اقشاسىز ەكونوميكانىڭ كولەمى قارقىندى ءوستى. اتاپ ايتقاندا، 2016-2025-جىلدارى قولما-قول اقشاسىز تولەمدەر كولەمى 116 ەسە ءوسىپ، 1,6 تريلليون تەڭگەدەن 188 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن.
- قولما-قول اقشاسىز تولەم قابىلدايتىن ينفراقۇرىلىم دا كەڭەيدى. سوڭعى ون جىلدا POS تەرمينالدار سانى 1,3 ميلليون قۇرىلعىعا جەتىپ وتىر،-دەدى سپيكەر.
بينۇر جالەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ناتيجەگە مەملەكەتتىك سيفرلاندىرۋ ساياساتى، حالىقتىڭ سيفرلىق سەرۆيستەردى بەلسەندى پايدالانۋى جانە قارجى نارىعىنداعى باسەكەنىڭ كۇشەيۋى ىقپال ەتكەن.
ەسكە سالايىق، 17-شىلدەدە قازاقستاندا بانكارالىق QR ارقىلى تولەم جاساۋ سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى. ال 19-شىلدەدەن باستاپ ءبىرىڭعاي QR جۇيەسىنە قاتىسۋ بارلىق ەكىنشى دەڭگەيلى بانك ءۇشىن مىندەتتى بولادى.