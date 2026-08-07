قازاقستان قۇراماسىنىڭ جاڭا باس باپكەرىن تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە نيدەرلاندتىق مامان دجون ۆانت سحيپتى تاعايىندادى. بۇل تۋرالى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىندا وتكەن رەسمي تانىستىرۋ راسىمىندە جاريا ەتىلدى.
سونىمەن قاتار ۇلتتىق قۇرامانىڭ باپكەرلەر شتابىنا نۇربول جۇماسقاليەۆ قوسىلدى. ول باس باپكەردىڭ كومەكشىسى قىزمەتىن اتقارادى. وعان قوسا شتاب قۇرامىندا ەلدوس احمەتوۆ - باس باپكەردىڭ كومەكشىسى، يۋري نوۆيكوۆ - قاقپاشىلار باپكەرى، ۆاديم بوروۆسكي - دەنە دايىندىعى جونىندەگى باپكەر، تيمۋر قۇسايىنوۆ اناليتيك بولىپ جۇمىس ىستەيدى.
62 جاستاعى دجون ۆانت سحيپ باپكەرلىك مانسابىندا گرەكيا جانە ارمەنيا ۇلتتىق قۇرامالارىن جاتتىقتىرعان. سونداي-اق نيدەرلاند قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابىندا قىزمەت اتقارعان.
ول قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىن باسقارعان ەكىنشى نيدەرلاندتىق مامان اتاندى. بۇعان دەيىن 2006-2008 -جىلدارى ۇلتتىق قۇرامانىڭ تىزگىنىن ارنو پايپەرس ۇستاعان ەدى.
دجون ۆانت سحيپ جەتەكشىلىك ەتەتىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى العاشقى رەسمي ماتچىن 26 -قىركۇيەكتە فارەر ارالدارى قۇراماسىنا قارسى وتكىزەدى. بۇل كەزدەسۋ ۇلتتار ليگاسى اياسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن ءوز ەركىمەن قىزمەتىنەن كەتكەن ەدى.
سونىمەن قاتار ق ف ف كاسىبي تۋرنيرلەر كۇنتىزبەسىن قۇرۋدا جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتىر.