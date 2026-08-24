KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان قۇراماسى ۆولەيبولدان ازيا چەمپيوناتىندا اۋستراليانى جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - ۆولەيبولدان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى قىتايدىڭ تيانجيڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىنداعى ەكىنشى ماتچىن وتكىزدى.

    Казахстан обыграл Австралию на чемпионате Азии по волейболу
    Фото: НОК

    ۇلتتىق قۇراما بۇل كەزدەسۋدە اۋستراليا كومانداسىمەن ويناپ، 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى العاشقى ماتچىندا يندونەزياعا 0:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەرگەن ەدى.

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، قازاقستان ۆولەيبولشىلارى كەلەسى ويىنىن 25 -تامىزدا تايلاند قۇراماسىنا قارسى وتكىزەدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان كۇرەس تۇرلەرىنەن U20 الەم چەمپيوناتىن ءتورت مەدالمەن اياقتادى.

    سپورت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور