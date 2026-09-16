قازاقستان قاي ەلدەرگە استىق ەكسپورتتايدى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستان استىق ەكسپورتىن ۇلعايتىپ كەلەدى. ەكسپورتتىق تاۋار قاتارىندا شيكى استىقپەن قاتار ۇن دا بار. ماسەلەن، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا بىلتىرعى قىركۇيەكتەن بيىل شىلدەگە دەيىن 13,5 ميلليون توننا استىق پەن ۇن شەتەلگە جونەلتىلدى.
بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12,5 پايىزعا كوپ. اس اتاسىنىڭ باسى بولىگى اۋعانستانعا بارادى. اۋعان ەلى كورسەتىلگەن ۋاقىت ارالىعىندا يمپورت كولەمىن 60 پايىزعا جۋىق ۇلعايتىپ، 2 ميلليون 200 مىڭ توننا ءونىم ساتىپ الدى. ال وزبەكستانعا ەكسپورت 37 پايىزعا ءوسىپ، 5 ميلليون 600 مىڭ تونناعا جەتتى. سونداي-اق قىرعىزستانعا - 504 مىڭ، تۇرىكمەنستانعا 210 مىڭ توننا ءونىم جونەلتتىك. بۇل ەلدەرگە دە ەكسپورت كولەمى ەداۋىر ارتتى.