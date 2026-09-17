قازاقستانمەن قارىم-قاتىناسىمىز قازىر بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە نىعايدى – ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ب ا ق وكىلدەرىمەن ا ق ش- تىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى پيتەر كاۋفماننىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ديپلومات جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى ايتتى.
پيتەر كاۋفمان ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، اسىرەسە ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ ارتقانىنا توقتالدى.
- قازاقستانمەن قارىم-قاتىناسىمىز قازىر بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە نىعايدى. اسىرەسە ەكى ەل اراسىنداعى كوممەرتسيالىق بايلانىستىڭ دامۋىن اتاپ وتۋگە بولادى. بۇل باعىت جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى، - دەدى باس كونسۋل.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ءبىر جىلدا امەريكالىق جانە قازاقستاندىق كومپانيالار اراسىندا 17 ميلليارد دوللارعا كەلىسىمدەر جاسالعان. ال ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى 7 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. ديپلوماتتىڭ سوزىنشە، بۇل كورسەتكىش 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن ەكى ەسە جوعارى.
- امەريكالىق كومپانيالار قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالعان العاشقى شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قاتارىندا بولدى. سوڭعى 35 جىلدا ولار 100 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى، - دەدى ول.
قازىر قازاقستاندا شامامەن 600 امەريكالىق كومپانيا جۇمىس ىستەيدى.
پيتەر كاۋفمان كولىك جانە لوگيستيكا، جاساندى ينتەللەكت جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار باعىتىنىڭ بولاشاعى مول ەكەنىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق كومپانيالار پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىنا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
ول امەريكالىق كومپانيالاردىڭ قازاقستانعا زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن جابدىقتار، كورپوراتيۆتىك باسقارۋدىڭ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋدىڭ جوعارى ستاندارتتارىن ۇسىنا الاتىنىن اتاپ ءوتتى. ديپلومات اۆياتسيا سالاسىن دا ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى.
C5+1 فورماتى اياسىنداعى ىنتىماقتاستىق
كاۋفمان ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ا ق ش- تى بىرىكتىرەتىن C5+1 فورماتىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، C5+1 اياسىندا كوممەرتسيالىق سەكتورداعى ىنتىماقتاستىق دامىپ كەلەدى. ول الداعى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرىنە ارنالعان كەزدەسۋ وتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
كونسۋل قازاقستاننىڭ وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، الەمدىك ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە بىتىمگەرشىلىك ماسەلەلەرىندەگى رولىنە دە توقتالدى.
- امەريكا قۇراما شتاتتارى قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىك پەن وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى نىعايتۋداعى كوشباسشىلىق ءرولىن جوعارى باعالايدى، - دەدى باس كونسۋل.
ول الداعى ۋاقىتتا ماياميدە G20 سامميتى وتەتىنىن جانە وعان قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىساتىنىن ايتا كەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەزدەسۋلەر بارىسىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، حالىق پەن كومپانيالار اراسىنداعى بايلانىستار، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك جانە جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى تالقىلانۋى مۇمكىن.
قازاقستانداعى العاشقى ايلار تۋرالى
پيتەر كاۋفمان قازاقستانداعى قىزمەتىنىڭ العاشقى ەكى ايىنداعى جەكە اسەرلەرىن دە ءبولىستى.
- وتباسىممەن بىرگە ءوزىمىزدى مۇندا وتە جايلى سەزىنىپ ءجۇرمىز. قازاقستان قوناقجايلىعىمەن تانىمال ەل، ءبىز دە مۇنى سەزىندىك. شەتەلدىكتەر ءۇشىن وتە قولايلى ەل. سول ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى ول.
باس كونسۋل وتباسىمەن بىرگە ۇلكەن الماتى كولىنە بارىپ، تاۋدا بىرنەشە رەت سەرۋەندەپ ۇلگەرگەنىن ايتتى.
كاۋفمان قازاق تىلىنە دە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى. قازىر قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر. ول ءسوز اراسىندا قازاقشا سويلەدى.
- قازاق ءتىلى وتە قيىن ءتىل. سونىمەن بىرگە ەرەكشە ادەمى ءتىل. ونىڭ وزىندىك قۇرىلىمى مەن سينگارمونيزم زاڭى بار. مەن سياقتى ءتىلدى ەندى عانا ۇيرەنىپ جۇرگەن ادامدار ءۇشىن بۇل قيىن. ءبىراق سونىسىمەن دە ەرەكشە، - دەدى ديپلومات.
ەسكە سالساق، ا ق ش پرەزيدەنتى ارنايى وكىلى ارقىلى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋىن جولداعان ەدى.