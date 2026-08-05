قازاقستان قارۋلى كۇشتەرىندە جاڭا كاسىبي مەرەكە العاش رەت اتالىپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىندە جاڭا كاسىبي مەرەكە - اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ مايداندىق اۆياتسيا كۇنى العاش رەت اتالىپ ءوتىپ جاتىر.
2025 -جىلى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن بۇل اتاۋلى كۇن ەسىمى وتاندىق جانە الەمدىك اۆياتسيا تاريحىنا التىن ارىپپەن جازىلعان داڭقتى ۇشقىشتاردىڭ ەرلىگىمەن تىعىز بايلانىستى.
بۇل كۇننىڭ 5 -تامىزعا بەلگىلەنۋىنىڭ دە وزىندىك ءمانى بار. ءدال وسى كۇنى، 1922 -جىلدىڭ 5 -تامىزىندا اتى اڭىزعا اينالعان اسكەري ۇشقىش-شابۋىلداۋشى، ەكى مارتە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، اۆياتسيا گەنەرال-مايورى تالعات بيگەلدينوۆ دۇنيەگە كەلگەن. ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارىندا ول بەلگىلى ي ل-2 شابۋىلداۋشى ۇشاعىمەن 305 جاۋىنگەرلىك ۇشۋ ورىنداپ، تەڭدەسسىز ەرلىك، ناعىز ۇشقىشقا ءتان شەبەرلىك جانە وتانعا ادالدىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتتى.
- مايداندىق اۆياتسيا كۇنىنىڭ 5 -تامىزعا بەلگىلەنۋى - داڭقتى جەرلەسىمىز تالعات بيگەلدينوۆكە، ونىڭ مايدانداس سەرىكتەرىنە كورسەتىلگەن قۇرمەت ءارى بۇگىنگى اسكەري ۇشقىشتاردىڭ، ينجەنەرلەر مەن تەحنيكتەردىڭ ەڭبەگىن مويىنداۋدىڭ بەلگىسى. شابۋىلداۋشى ۇشقىشتاردىڭ شەبەرى اتانعان قاھارماننىڭ ەرلىگى ءالى كۇنگە دەيىن اسكەري قىزمەتشىلەردى وقۋ-جاۋىنگەرلىك مىندەتتەردى ءمىنسىز ورىنداۋدا، كاسىبي شەبەرلىگىن شىڭداۋدا جانە كۇردەلى ۇشۋ تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋدە جىگەرلەندىرىپ كەلەدى، - دەدى اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى اۆياتسيا گەنەرال-مايورى اسقار ءىزباسوۆ.
قازاقستاننىڭ قازىرگى مايداندىق اۆياتسياسى اڭىزعا اينالعان مايدانگەر ۇشقىشتار قالىپتاستىرعان جاۋىنگەرلىك ءداستۇردىڭ زاڭدى جالعاسى جانە ولاردىڭ ءىسىن ابىرويمەن جالعاستىرىپ، ەلدىڭ اۋە شەكاراسىن سەنىمدى قورعاپ ءجۇر.
زاماناۋي كوپفۋنكسيالى س ۋ-30 س م جويعىش ۇشاقتارىمەن جانە جاڭعىرتىلعان س ۋ-25 شابۋىلداۋشى ۇشاقتارىمەن جاراقتاندىرىلعان مايداندىق اۆياتسيا - اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ نەگىزگى قۇرامداس بولىكتەرىنىڭ ءبىرى. ول قويىلعان مىندەتتەردى بارىنشا ۇتقىرلىقپەن، دالدىكپەن جانە تيىمدىلىكپەن ورىندايدى.
اتاۋلى داتاعا وراي ەلىمىزدىڭ بارلىق نەگىزگى اۆياتسيالىق بازالارىندا اسكەري قىزمەتشىلەر مەن قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرىن قۇرمەتتەۋ راسىمدەرى، باتىر قىرانداردىڭ ەسكەرتكىشتەرىنە گۇل شوقتارىن قويۋ، سونداي-اق اسكەري اۆياتسيانىڭ داڭقتى داستۇرلەرىن جاس ۇرپاققا ناسيحاتتاۋعا ارنالعان كەزدەسۋلەر وتكىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك «اشىق اسپاننان» اۋە حابىنا دەيىن: ەلىمىزدىڭ اۆياتسيالىق جۇيەسى قالاي قالىپتاسىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.