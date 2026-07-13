قازاقستان NASA- مەن بىرلەسكەن عارىش جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار قازاقستاندىق- امەريكاندىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، عارىش عىلىمى، استروفيزيكا، سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار جانە جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
بۇگىن بايقوڭىر عارىش ايلاعىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق اەروناۆتيكا جانە عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋ باسقارماسىنىڭ (NASA) باسشىسى دجارەد ايزەكپانمەن جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار قازاقستاندىق-امەريكاندىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، عارىش عىلىمى، استروفيزيكا، سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار جانە جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ عىلىمي ۇيىمدارى مەن ۋنيۆەرسيتەتتەرى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن، ونىڭ ىشىندە جوعارى بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋ باعدارلامالارىن جانە عارىش سالاسىنداعى كوممەرتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
جاسلان ماديەۆ NASA- مەن سەرىكتەستىكتىڭ ۇلتتىق عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەت ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان NASA- مەن ناقتى ناتيجەلەرگە باعىتتالعان ۇزاق مەرزىمدى پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىل ورناتۋعا، ياعني بىرلەسكەن زەرتتەۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا، يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا مۇددەلى، - دەدى ول.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار الداعى ديالوگقا دايىن ەكەندىكتەرىن راستاپ، بەيىندىك كوماندالارعا ىنتىماقتاستىقتىڭ پراكتيكالىق ارىپتەستىك جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك «بايقوڭىر» عارىش ايلاعى الەمدىك تۋريستىك ورتالىققا اينالاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.