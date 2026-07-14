قازاقستان ۇكىمەتى كاتار حالقىنا كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين شەيح حاماد بەن حاليفا ءال ءتانيدىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى استاناداعى كاتار مەملەكەتىنىڭ ەلشىلىگىندە اشىلعان كوڭىل ايتۋ كىتابىنا جازبا قالدىردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سەرىك جۇمانعارين قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ اتىنان جانە ءوز اتىنان شەيحتىڭ وتباسى مەن كاتار حالقىنا قايعىرا كوڭىل ايتتى. ونىمەن بىرگە ەلشىلىككە قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆ تا كەلدى.
كوڭىل ايتۋ كىتابىنداعى جازبادا كاتار مەملەكەتىن الەمدەگى اسا قارقىندى دامۋداعى مەملەكەتتىڭ بىرىنە اينالدىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقارعان دانا ءارى كورەگەن مەملەكەت قايراتكەرى رەتىندەگى شەيح حاماد بەن حاليفا ءال ءتانيدىڭ قاجىرلى ەڭبەگى قازاقستان حالقىنىڭ جادىندا دا ماڭگى ساقتالاتىنى اتاپ ءوتىلدى. سونداي-اق ونىڭ قازاقستان-كاتار قاتىناسىنىڭ نەگىزىن قالاپ، ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق بايلانىستى جان-جاقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتكەن قولداۋى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق تاريحىندا ەلەۋلى ءىز قالدىرعانى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى.
قازاقستان مەن كاتار اراسىندا 2000-جىلدان باستاپ، ق ر ۇكىمەتى مەن كاتار مەملەكەتى ۇكىمەتى اراسىنداعى كەلىسىمگە سايكەس، قازاقستان - كاتار بىرلەسكەن كوميتەتى جوعارى دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيدى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى 2015-جىلدان بەرى جۇمىس ورگانى رەتىندە كوميتەت قىزمەتىن ونىڭ 4- وتىرىسىنان باستاپ، قامتاماسىز ەتەدى. قازاقستان - كاتار كوميتەتىنىڭ تەڭ ءتوراعاسى - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەلىك قاتاردىڭ بۇرىنعى ءامىرى، رەسمي تۇردە «ءامىر اكە» اتاعىن يەلەنگەن شەيح حاماد بەن حاليفا ءال تاني 74 جاسىندا دۇنيەدەن وتكەن ەدى. قاتاردا بۇرىنعى ءامىردىڭ قازاسىنا بايلانىستى ءتورت كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيمەن كەزدەسىپ، كوڭىل ايتتى.