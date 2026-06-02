قازاقستان ۇكىمەتى جۇمىس ورنىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن جانە وندىرىستەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن تالقىلايدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا، باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى وتەدى. وندا ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ جانە ق ر توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى ەربولاتا سادىربايەۆ قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلدانعان ەدى.
جۇمىس بارىسىندا دەپۋتاتتار كەلەسى تۇزەتۋلەردى ەنگىزگەن:
- تەحنيكالىق ينسپەكتورلاردىڭ قۇقىقتارىن جانە ولاردىڭ قىزمەتىنە اقى تولەۋ ءتارتىبىن ناقتىلاۋ؛
- الەۋمەتتىك ارىپتەستىك مۇشەلەرىنىڭ باستاماسى بويىنشا وڭىرلىك (وبلىستىق، قالالىق، اۋداندىق) كەلىسىمدەردى ىسكە اسىرۋ تۋرالى ەسەپتى تىڭداۋ؛
- قىزمەتكەرلەردىڭ سكرينينگتىك زەرتتەۋلەردەن ءوتۋ ءتارتىبىن انىقتاۋعا قاتىستى وزگەرىستەر.
سونداي-اق، سەنات دەپۋتاتتارى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدى ءبىرىنشى وقىلىمدا پىسىقتاعانىن جازعانبىز.