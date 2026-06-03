قازاقستان مەن كيپر قانداي كەلىسىمدەرگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا ەكى ەلدىڭ ءبىلىم، عىلىم، سيفرلاندىرۋ، مادەنيەت، سپورت جانە ينۆەستيتسيا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان مەموراندۋمدار مەن كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ كەڭەيتىلگەن كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن ەكىجاقتى قۇجاتتارمەن الماسۋ ءراسىمى ءوتتى.
اتاپ ايتقاندا، ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ جانە كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كونستانتينوس كومبوس جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۆەدومستۆوارالىق مەموراندۋم الماستى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ پەن كيپردىڭ زەرتتەۋلەر، يننوۆاتسيالار جانە سيفرلىق ساياسات جونىندەگى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيكودەموس داميانۋ اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، ەلەكتروندى ۇكىمەت قىزمەتتەرى، عارىش قىزمەتى جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۆەدومستۆوارالىق مەموراندۋم الماستى.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جانە كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كونستانتينوس كومبوس مادەني ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۆەدومستۆوارالىق مەموراندۋممەن الماستى.
ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ جانە كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كونستانتينوس كومبوس سپورت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۆەدومستۆوارالىق مەموراندۋم الماستى.
قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ساۋدا پالاتاسى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات قارىمساقوۆ جانە كيپر ساۋدا جانە ونەركاسىپ پالاتاسىنىڭ پرەزيدەنتى ستاۆروس ستاۆرۋ ينۆەستيتسيالىق جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم الماستى.
ايتا كەتەيىك، 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى. تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى دوستىق وردەنىمەن ماراپاتتاعان ەدى.