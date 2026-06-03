قازاقستان كيپرمەن جان-جاقتى ارىپتەستىكتى دامىتۋعا مۇددەلى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كيپر پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەلىسسوزدەردى رەسمي دەلەگاتسيانىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا جالعاسىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ساپاردىڭ ەۋروپالىق وداق كەڭەسىنە كيپردىڭ ءتوراعالىعى كەزەڭىندە ءوتىپ جاتقانىن ەرەكشە باعالادى.
ءوز سوزىندە پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كيپر رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعاننان بەرى كيپر پرەزيدەنتىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى رەسمي ساپارى ءوتىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىز ەكىجاقتى فورماتتا وتە ناتيجەلى پىكىر الماسۋ وتكىزدىك. ىنتىماقتاستىعىمىزدى ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى ورتاق ۇستانىمدارىمىزدى اتاپ وتتىك جانە الداعى ۋاقىتتا ءالى تولىق پايدالانىلماعان، زەرتتەلۋى قاجەت كوپتەگەن مۇمكىندىكتەر بار ەكەنىمەن كەلىسەمىز. قازاقستانعا كەلسەك، ءبىز العا قاراي جىلجۋعا جانە ەكى ەلگە دە ءتيىمدى بولاتىن كەز كەلگەن كەلىسىمدەر جاساۋعا دايىنبىز. ويتكەنى ءبىز ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن قالىپتاسقان ءداستۇرلى دوستىق بايلانىستارىمىزدى جوعارى باعالايمىز جانە بۇل ءبىز ءۇشىن البەتتە وتە ماڭىزدى،-دەدى ق. توقايەۆ.
پرەزيدەنت بۇل ساپاردىڭ ەۋروپالىق وداق كەڭەسىنە كيپردىڭ ءتوراعالىعى كەزەڭىندە ءوتۋى وتە سيمۆولدىق مانگە يە ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز ءسىزدىڭ ءتوراعالىق كەزەڭدەگى باسشىلىعىڭىزدى جوعارى باعالايمىز جانە وسى ماڭىزدى ميسسيانىڭ قورىتىندى كەزەڭىندە تابىسقا جەتە بەرۋىڭىزگە تىلەكتەسپىز. قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن كيپردىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىلدى. كيپر تەڭگەرىمدى، جاۋاپتى جانە بولاشاققا باعىتتالعان سىرتقى ساياسات جۇرگىزۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى، ال قازاقستان ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن جان-جاقتى ارىپتەستىكتى دامىتۋعا مۇددەلى،-دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، 2-4 ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى. Kazinform اگەنتتىگى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا شولۋ جاسادى.