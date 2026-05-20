قازاقستان كەنياداعى مومباسا پورتىن پايدالانۋعا مۇددەلى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بيدايدى جانە وزگە دە تاۋارلاردى افريكا نارىعىنا جەتكىزۋگە مۇددەلى.
بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتومەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاساعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- جالپى، ەلىمىز افريكا مەملەكەتتەرىمەن بايلانىسىن بەكەمدەۋگە باسا ءمان بەرەدى. بۇگىن پرەزيدەنت ۋيليام رۋتو مىرزامەن ءبىرقاتار ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا مازمۇندى كەلىسسوز جۇرگىزدىك. اسىرەسە، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋگە نازار اۋداردىق. كولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار، تۋريزم، ونەركاسىپ جانە باسقا دا سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ۋاعدالاستىق. ەلدەرىمىز اراسىندا تۇراقتى تۇردە اۋە رەيستەرىن اشۋ مۇمكىندىگى تۋرالى دا پىكىر الماستىق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن، ەڭ الدىمەن بيدايدى جانە وزگە دە تاۋارلاردى افريكا نارىعىنا جەتكىزۋگە مۇددەلى ەكەنىن باسا ايتتى.
- وسى ماقساتپەن مومباسا پورتىن پايدالانۋ ماسەلەسىن قاراستىردىق. بۇل - وسى ايماقتىڭ 8 مەملەكەتىنە جول اشاتىن شىعىس افريكاداعى ەڭ ءىرى لوگيستيك ورتالىعىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە قازاقستان نارىعىندا كەنيانىڭ ءبىرقاتار تاۋارى، سونىڭ ىشىندە شاي جانە كوفە ونىمدەرى بار. مۇنى ەكى ەل اراسىندا ورنىققان تۇراقتى ساۋدا قاتىناسىنىڭ كورىنىسى دەۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.