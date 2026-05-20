قازاقستان مەن كەنيا سيفرلىق جانە عارىش سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى كەنيا ەلىمىزدىڭ Egov جۇيەسىندەگى، عارىش جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالالارىنداعى جەتىستىگىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ساپار اياسىندا پرەزيدەنت رۋتو مىرزا alemAlحالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ جانە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق عارىش ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسادى. كەلىسسوزدەر بارىسىندا مادەنيەت، تۋريزم، ءبىلىم جانە عىلىم سالالارىنداعى بايلانىستارعا دا كوڭىل بولدىك. كەنيا تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيوالۋاندىقتى ساقتاۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەرەدى. بۇل ۇستانىم ءبىزدىڭ ەلىمىزدەگى «تازا قازاقستان» يدەولوگياسىمەن ۇندەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. سونداي-اق بۇگىن ەلوردامىزدا قازاقستان-كەنيا بيزنەس-فورۋمى ءوتىپ جاتىر. وسى ماڭىزدى جيىنعا ەكى ەلدىڭ ىسكەر ازاماتتارى قاتىسۋدا. بۇل ءىس-شارا قوس تاراپتىڭ الىس-بەرىسىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەرى ءسوزسىز. ءبىز ۇكىمەتتەرىمىزگە جان-جاقتى سەرىكتەستىكتى جانداندىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋ جونىندە تاپسىرما بەرۋگە ۋاعدالاستىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.
قازاقستان مەن كەنيا ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويدى.