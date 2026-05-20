قازاقستان مەن كەنيا پرەزيدەنتتەرى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كەنيا پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتو بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن رەسمي دەلەگاتسيالاردىڭ مۇشەلەرى كەلەسى قۇجاتتارمەن الماستى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى اقپارات، كوممۋنيكاتسيالار جانە سيفرلىق ەكونوميكا مينيسترلىگى اراسىنداعى ICT جانە ەلەكتروندىق ۇكىمەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندە ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى جول جانە كولىك مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە جابايى تابيعات مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. «سامۇرىق-قازىنا» ا ق مەن مەملەكەتتىك تاۋ-كەن كورپوراتسياسى (NAMICO) اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
5. «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق مەن كەنيا عارىش اگەنتتىگى اراسىنداعى جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ، عارىش جۇيەلەرىن دامىتۋ جانە عارىشتىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
6. «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مەن نايروبي حالىقارالىق قارجى ورتالىعى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم.
كەنيا پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا كەلەسى قۇجاتتارعا دا قول قويىلدى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى مەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى قىزمەت اكادەمياسى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
2. «قازاقستاننىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسى» ج ش س مەن كەنيانىڭ ۇلتتىق ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
3. «Kazakh Invest» ۇ ك» ا ق مەن Kenya Investment Authority اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. «QazTrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق مەن كەنيا رەسپۋبليكاسى ەكسپورتتى ىلگەرىلەتۋ جانە برەندينگ اگەنتتىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم.