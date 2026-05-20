قازاقستان مەن كەنيا پرەزيدەنتتەرى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارىنا قازاقستان مەن كەنيا اراسىندا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە حالىقارالىق قارجىلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ارنالعان وڭىرلىك الاڭ رەتىندە ا ح ق و قىزمەتى تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۋيليام رۋتوعا ا ح ق و باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ ورتالىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى، سونىڭ ىشىندە كاپيتال نارىعىن قالىپتاستىرۋ، ورنىقتى، «جاسىل»، يسلام جانە اۆيا قارجىلاندىرۋدى دامىتۋ، سونداي-اق اتالعان الاڭعا حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ قاتىسۋىن كەڭەيتۋ شارالارى جونىندە اڭگىمەلەدى.
ورتالىقتىڭ ەكوجۇيەسىندە 90 ەلدەن كەلگەن 5600 دەن اسا كومپانيا تىركەلگەن. وسى جىلداردا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 21,8 ميلليارد دوللاردان استى.
ورتالىق جۇمىس ىستەي باستاعاننان بەرى احقو قاتىسۋشىلارى ەل بيۋجەتىنە 317,4 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن كەنيا پرەزيدەنتتەرى Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى.