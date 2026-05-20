قازاقستان مەن كەنيا ءتۇرلى سالاداعى ناقتى جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كەنيا ءتۇرلى سالاداعى ناقتى جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا دايىن. بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتومەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاساعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سونىمەن قاتار كەلىسسوز بارىسىندا حالىقارالىق ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستىق. افريكا قۇرلىعىنداعى جانە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادىق. نايروبي ايماقتىق قاقتىعىستاردى رەتتەۋدى كوزدەيتىن بىتىمگەرلىك باستامالارعا بەلسەندى قولداۋ كورسەتۋدە. سونداي-اق كەنيا افريكاداعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ ءۇشىن جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز. الەمدەگى كوپتەگەن تۇيتكىلگە قاتىستى قازاقستان مەن كەنيانىڭ ۇستانىمدارى ۇقساس. ەكى ەل دە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تەك بەيبىت، ديپلوماتيالىق جولمەن، ياعني كەلىسسوزدەر ارقىلى شەشۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. ءبىز ب ۇ ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىمىزدى كۇشەيتۋگە كەلىستىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، بۇگىنگى كەلىسسوزدەر ناتيجەلى ءارى مازمۇندى بولدى دەۋگە تولىق نەگىز بار.
- ءبىز قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا، ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋگە جانە ءتۇرلى سالاداعى ناقتى جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا دايىنبىز. بۇل ەكى ەلدىڭ مۇددەسىنە دە ساي كەلەدى. پرەزيدەنت رۋتونىڭ ەلىمىزگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ءمان-ماڭىزى زور. بۇل قادام ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. سونىمەن بىرگە ورتالىق ازيا مەن افريكا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جول اشادى دەپ ويلايمىز. كەنيا پرەزيدەنتى ساپارىنىڭ اياسىندا مەن رۋتوعا ەلىمىزدىڭ جوعارى ماراپاتىنىڭ ءبىرى، ياعني 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تاپسىردىم. ەلدەرىمىزدىڭ دوستىعى نىعايا بەرسىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.