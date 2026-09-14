قازاقستان مەن كورەيانىڭ 51 بىرلەسكەن ونەركاسىپتىك جوباسى بار
استانا. KAZINFORM - ەرسايىن ناعاسپايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسى ساۋدا، ونەركاسىپ جانە رەسۋرستار ءمينيسترى كيم چجون كۆانمەن ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
«س5+1» وتىرىسى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسى ساۋدا، ونەركاسىپ جانە رەسۋرستار ءمينيسترى كيم چجون كۆانمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
تاراپتار 2026-جىلدىڭ العاشقى 6 ايىندا $1,3 ميللياردقا جەتكەن تاۋار اينالىمىنىڭ ءوسىم ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى. ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا پورتفەلىنە 51 بىرلەسكەن جوبا كىرەدى، ونىڭ ىشىندە 23 ءوندىرىس ىسكە قوسىلىپ، 4,4 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل جاساۋ سالاسىن دامىتۋدا قوستاناي وبلىسىنداعى KIA جانە الماتى وبلىسىنداعى Hyundai برەندتەرى اۆتوكولىكتەرىن ءوندىرۋ جوبالارىنا زور ماڭىز بەرىلگەن. كەلىسسوزدەر بارىسىندا مينيسترلەر وندىرىستەردى ودان ءارى لوكاليزاتسيالاۋ جانە اۆتوموبيلدەردىڭ مودەلدىك قاتارىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ليفت ءوندىرىسى سالاسىندا عىلىمي-زەرتتەۋ پاركىن قۇرۋ جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاق-كورەي كاسىپورىنىن ىسكە قوسۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى. بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيالىق تاراپ وسى جوباعا گرانت بولگەن بولاتىن.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا مينيسترلەر بارلىق نەگىزگى باعىتتا ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋ جانە نىعايتۋعا نيەتتى ەكەندەرىن راستادى.
ايتا كەتەلىك كورەيا قازاقستاندا قانداي جوبالارعا قاتىسىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.