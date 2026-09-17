قازاقستان مەن كورەيا سپۋتنيك جاساۋعا جانە مەتاندى باقىلاۋعا كەلىستى
استانا. قازاقپارات – قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا عارىش سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ءبىرقاتار كەلىسىمدەرگە قول قويدى.
ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى جاسلان ماديەۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا كورەيانىڭ اەروعارىش اگەنتتىگىمەن (KASA) جانە ءبىرقاتار وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيالارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
عارىش سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق كەڭەيەدى
ساپار اياسىندا ق ر ج ي جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جانىنداعى اەروعارىش كوميتەتى مەن كورەيانىڭ اەروعارىش اگەنتتىگى (KASA) اراسىنداعى عارىش قىزمەتى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسى ءوتتى.
كەزدەسۋدە ەكىجاقتى بايلانىستىڭ قازىرگى جاعدايى جانە ونى ودان ءارى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرى تالقىلاندى. تاراپتار سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار، عارىش ينفراقۇرىلىمى جانە وزگە دە پەرسپەكتيۆالى باعىتتار بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستاردى جالعاستىرۋ ماسەلەسىن قاراستىردى.
سونىمەن قاتار اەروعارىش كوميتەتى، «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق جانە كورەيالىق CONTEC Co. ،Ltd. كومپانياسى اراسىندا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاسالدى.
قۇجات سپۋتنيك جاساۋ، جەرۇستى عارىش ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، جەردى قاشىقتان زوندتاۋ دەرەكتەرىن وڭدەۋ جانە كوممەرتسيالاندىرۋ باعىتتارىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى كوزدەيدى. سونداي-اق تاراپتار قازاقستان، وڭتۇستىك كورەيا، ورتالىق ازيا ەلدەرى جانە باسقا دا نارىقتارداعى قاتىسۋدى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرادى.
«Ghalam» كومپانياسىنا ينۆەستيتسيا تارتىلادى
ىنتىماقتاستىقتىڭ تاعى ءبىر باعىتى - قازاقستاندىق عارىش ءوندىرىسىن دامىتۋ. «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق، «Ghalam» ج ش س، CONTEC Co. ،Ltd. جانە APSI اراسىندا ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى.
قۇجات «Ghalam» كومپانياسىمەن تەحنولوگيالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا باعىتتالعان. كەلىسىم كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك الەۋەتىن نىعايتىپ، جاڭا تەحنولوگيالىق قۇزىرەتتەردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋدى كوزدەيدى.
قازاقستانداعى مەتان شىعارىندىلارى عارىشتان باقىلانادى
كورەيالىق Nara Space Technology Inc. كومپانياسىمەن جاسالعان كەلىسىمنىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى - قازاقستان اۋماعىنداعى مەتان شىعارىندىلارىن سپۋتنيك ارقىلى باقىلاۋ. «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇ ك» ا ق مەن Nara Space Technology Inc. اراسىندا سپۋتنيكتىك دەرەكتەر ۇسىنۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.
كەلىسىم بويىنشا قازاقستانعا GYEONGGISat-2A جانە GYEONGGISat-2B سپۋتنيكتەرىنەن، سونداي-اق مەتان شىعارىندىلارىنىڭ كوزدەرىن باقىلاۋعا ارنالعان NarSha سپۋتنيكتىك توبىنان اقپارات بەرىلەدى. بۇل دەرەكتەردى قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن ونەركاسىپ سالاسىنىڭ وكىلدەرى پايدالانا الادى.
سپۋتنيكتىك مونيتورينگتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - مۇناي-گاز نىساندارىنان بولىنەتىن مەتاندى باقىلاۋ. ونىڭ ىشىندە مۇناي وڭدەۋ كاسىپورىندارى مەن تابيعي گاز ينفراقۇرىلىمىنداعى شىعارىندىلاردى انىقتاۋ قاراستىرىلعان.
الىنعان اقپارات MRV (Measurement ،Reporting and Verification) جۇيەلەرى اياسىندا شىعارىندىلاردى ولشەۋ، ەسەپكە الۋ جانە تەكسەرۋ بويىنشا تالدامالىق ماتەريالدار دايىنداۋعا دا پايدالانىلۋى مۇمكىن.
كورەيانىڭ عارىش كومپانيالارى قازاقستانمەن جۇمىس ىستەيدى
CONTEC Space Group - وڭتۇستىك كورەياداعى ءىرى جەكە عارىش كومپانيالارىنىڭ ءبىرى. كومپانيا سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار مەن جەرۇستى ينفراقۇرىلىمى باعىتىندا جۇمىس ىستەيدى جانە الەمنىڭ بىرنەشە ەلىندە جەرۇستى ستانسيالارىن باسقارادى.
ال Nara Space Technology Inc. شاعىن سپۋتنيكتەر مەن مەتان شىعارىندىلارىن عارىشتان باقىلاۋعا ارنالعان تەحنولوگيالاردى ازىرلەۋگە ماماندانعان. كومپانيا GYEONGGISat-2A جانە GYEONGGISat-2B سپۋتنيكتەرىن كەنگيدو پروۆينتسياسىمەن بىرلەسىپ جاساعان.
قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى جاڭا كەلىسىمدەر عارىش اپپاراتتارىن جاساۋ، سپۋتنيكتىك دەرەكتەردى پايدالانۋ، عارىش ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە ەكولوگيالىق مونيتورينگ باعىتتارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە نەگىز بولادى.