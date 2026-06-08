KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى بىرلەسكەن 46 جوبانى ىسكە اسىرىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ورتاق باستامالاردىڭ قۇنى 4 ميلليارد دوللارعا جۋىقتايدى. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - وتكەن جىلداردا ەلدەرىمىز ءارتۇرلى باعىتتارداعى سەرىكتەستىكتىڭ بەرىك نەگىزىن قالادى. اسىرەسە، ونەركاسىپتەگى ىنتىماقتاستىق قارقىندى وركەندەپ كەلەدى. قازىر بىرلەسكەن 46 جوبا جۇزەگە اسىپ جاتىر. ولاردىڭ ورىندالۋى ءارتۇرلى دەڭگەيدە، ال جالپى قۇنى - شامامەن 4 ميلليارد ا ق ش دوللارى، - دەدى ول.

    سونىمەن بىرگە، مينيستر ماشينا قۇراستىرۋ، حيميا ونەركاسىبى، قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا زور مۇمكىندىكتەر بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، استانا ينۆەستيتسيا تارتۋعا عانا ەمەس، سونداي-اق، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋعا، تەحنولوگيا ترانسفەرىنە جانە جاڭا يندۋستريالىق نىساندار قۇرۋعا مۇددەلى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 3 ميلليارد دوللاردان اسقانىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور