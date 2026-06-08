قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى بىرلەسكەن 46 جوبانى ىسكە اسىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ورتاق باستامالاردىڭ قۇنى 4 ميلليارد دوللارعا جۋىقتايدى. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- وتكەن جىلداردا ەلدەرىمىز ءارتۇرلى باعىتتارداعى سەرىكتەستىكتىڭ بەرىك نەگىزىن قالادى. اسىرەسە، ونەركاسىپتەگى ىنتىماقتاستىق قارقىندى وركەندەپ كەلەدى. قازىر بىرلەسكەن 46 جوبا جۇزەگە اسىپ جاتىر. ولاردىڭ ورىندالۋى ءارتۇرلى دەڭگەيدە، ال جالپى قۇنى - شامامەن 4 ميلليارد ا ق ش دوللارى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، مينيستر ماشينا قۇراستىرۋ، حيميا ونەركاسىبى، قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا زور مۇمكىندىكتەر بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، استانا ينۆەستيتسيا تارتۋعا عانا ەمەس، سونداي-اق، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋعا، تەحنولوگيا ترانسفەرىنە جانە جاڭا يندۋستريالىق نىساندار قۇرۋعا مۇددەلى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 3 ميلليارد دوللاردان اسقانىن جازعانبىز.