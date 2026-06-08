قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 3 ميلليارد دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - ينۆەستيتسيا سالاسىندا دا وڭ ناتيجە بايقالىپ وتىر. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- كەيىنگى جىلداردا قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. 2025-جىلى ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى 3,17 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولدى. ينۆەستيتسيا سالاسىندا جاقسى ناتيجە بايقالادى. كورەيا رەسپۋبليكاسى - قازاقستان ەكونوميكاسىنا قارجى قۇياتىن نەگىزگى ينۆەستورلاردىڭ ءبىرى. سوڭعى 10 جىلدا وڭتۇستىك كورەيا سالعان ينۆەستيتسيا 8 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جۋىقتايدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار مينيستر بۇگىندە ەلىمىزدە وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇلەسى بار 700 دەن استام كومپانيا جۇمىس ىستەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا Hyundai Motor Company ،Kia Corporation ،Samsung Electronics ،Lotte Corporation, Doosan Enerbility ت. ب. الەمگە تانىمال كورپوراتسيالار بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق اۋديتورلار وڭتۇستىك كورەيانىڭ وزىق تاجىريبەسىن مەڭگەرگەنىن جازعانبىز.