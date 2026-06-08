قازاقستان-كورەيا قارىم-قاتىناسى سەنىم، سىيلاستىق جانە پراگماتيزمگە نەگىزدەلگەن - مينيستر
استانا. KAZINFORM - ءوزارا ىنتىماقتاستىق ودان ءارى نىعايا بەرەدى. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا تۇراقتى قىزىعۋشىلىعىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. قازاقستان كورەيامەن تىعىز بايلانىستى جوعارى باعالايدى. ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز سەنىم، سىيلاستىق جانە پراگماتيزمگە نەگىزدەلگەن. ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدا ءوزارا سەنىم مەن جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتى ديالوگ ماڭىزدى ءرول وينايدى. قوس ەلدىڭ مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قولداۋى مەن ءجىتى نازارىنىڭ ارقاسىندا سەرىكتەستىگىمىز ءىس جۇزىندەگى جاڭا مازمۇنمەن تولىعىپ جاتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ول ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىل قىركۇيەك ايىندا سەۋلگە جاسايتىن ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا جاڭا سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ودان بولەك، مينيستر مازمۇندى ديالوگ ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق دەڭگەيدە جالعاسىپ جاتقانىنا توقتالدى.
ونىڭ سوزىنشە، قوس مەملەكەتتىڭ ۇكىمەتتەرى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە عىلىمي-تەحنولوگيالىق سالالاردا سەرىكتەستىكتى كۇشەيتۋ ءۇشىن ناقتى تاپسىرمالاردى ورىنداپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەياداعى زاڭدى جۇمىسقا ەل ازاماتتارى قاشان بارا الاتىنىن جازعانبىز.