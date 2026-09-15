قازاقستان مەن كورەيا جوعارى ءبىلىم جانە جاساندى ينتەللەكت بايلانىسىن كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - جالپى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى، عىلىمي ۇيىمدارى جانە تەحنولوگيالىق كومپانيالارى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
15-قىركۇيەك كۇنى ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلى ءوتتى. ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا عىلىم، جوعارى ءبىلىم، جاساندى ينتەللەكت جانە جوعارى تەحنولوگيالار سالالارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى كەلىسىمدەر توپتاماسى راسىمدەلدى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى تاراپىنان ۆەدومستۆوارالىق، مەكەمەارالىق جانە جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى قامتيتىن 40-تان استام قۇجاتقا قول قويىلدى. قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر بىرلەسكەن زەرتتەۋلەردى دامىتۋعا، تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە ماماندار دايارلاۋعا جانە ەكى ەلدىڭ اكادەميالىق بايلانىستارىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىس. Satbayev University بازاسىندا «مەتاللۋرگيا جانە كەن بايىتۋ ينستيتۋتى» ا ق، كورەيانىڭ ونەركاسىپتىك تەحنولوگيالار ينستيتۋتى (KITECH) جانىنداعى سيرەك مەتالدار جونىندەگى ۇلتتىق ينستيتۋتى (KORAM) جانە ەكى ەلدىڭ بەيىندى ۇيىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىعىن قۇرۋ جوسپارلانعان. ءتيىستى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە، وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە سيرەك مەتالدار سالاسىنداعى ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋعا نەگىز قالايدى. جوبانى ىسكە اسىرۋ ەكى ەلدىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەتىن بىرىكتىرىپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ پراكتيكالىق باعىتىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاساندى ينتەللەكت جانە جوعارى تەحنولوگيالىق سالالار ءۇشىن كادرلار دايارلاۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل دا جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ كەلەدى. ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى قوستاناي وڭىرلىك ۋنيۆەرسيتەتى مەن Dong-Eui ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ىنتىماقتاستىعى اياسىندا اۆتوموبيل ونەركاسىبى سالاسىندا بىرلەسكەن جاساندى ينتەللەكت زەرتحاناسىن قۇرۋ جوسپارلانعان. زەرتحانا قولدانبالى زەرتتەۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا، جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى شەشىمدەردى ەنگىزۋگە جانە سالانىڭ تەحنولوگيالىق قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ ماماندار دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن عىلىمي الاڭعا اينالماق.
ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - KAIST Kazakhstan جوباسى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ۋنيۆەرسيتەتتى كورەيانىڭ جەتەكشى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى KAIST مودەلىنە سايكەس دامىتۋعا باعىتتالعان قۇجاتقا قول قويىلدى.
جالپى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى، عىلىمي ۇيىمدارى جانە تەحنولوگيالىق كومپانيالارى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكت، سيرەك مەتالدار، جوعارى تەحنولوگيالار جانە كادر دايارلاۋ سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالار عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ سەرىكتەستىگىنىڭ جاڭا، نەعۇرلىم تەرەڭ ءارى پراكتيكالىق فورماتىنا كوشۋگە نەگىز قالىپتاستىرادى.
قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ىسكە اسىرۋ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا، قازاقستاننىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەتىن دامىتۋعا جانە جوعارى ءبىلىم مەن عىلىم جۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن كورەيا Alatau City ينفراقۇرىلىمىن بىرلەسىپ دامىتادى.