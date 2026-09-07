قازاقستان مەن كورەيا بىرلەسىپ، ەت بۇقتىراتىن سەح سالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا ەلىمىزدە ەت بۇقتىراتىن بىرلەسكەن سەح سالۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. جوبانىڭ جالپى ينۆەستيتسيالىق قۇنى 1,3 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايدى، دەپ حابارلايدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى.
ءتيىستى كەلىسىم الماتىدا وتكەن قازاقستان-كورەيا بيزنەس فورۋمى اياسىندا جاسالدى. قازاقستان تاراپىنان جوبانى Samsar Investment جۇزەگە اسىرادى.
بۇدان بولەك، قازاقستان وڭتۇستىك كورەياعا جالپى قۇنى 13 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 1 مىڭ توننا سيىر ەتىن ەكسپورتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق Samsar Investment كومپانياسى اي سايىن 3 مىڭ توننا تازارتىلعان كۇنباعىس مايىن كورەيا نارىعىنا جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
جالپى فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا قۇنى 54,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن كوممەرتسيالىق قۇجاتتارعا قول قويىلدى. ءىس-شاراعا ەكى ەلدەن 200 دەن استام بيزنەس وكىلى قاتىستى.
بيزنەس فورۋمعا 55 جىل بۇرىن قۇرىلعان كورەيا يمپورتتاۋشىلار قاۋىمداستىعى (KOIMA) جۇزگە جۋىق بيزنەس وكىلىنەن قۇرالعان دەلەگاتسيامەن ارنايى كەلگەن.
كەزدەسۋ بيىل ماۋسىم ايىندا سەۋلدە وتكەن Korea Import Expo 2026 كورمەسىنىڭ جالعاسى بولدى. اتالعان كورمەگە قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە تاماق ونەركاسىبى سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن 15 كومپانيا قاتىسقان. ناتيجەسىندە كورەيالىق بيزنەس تاراپىنان قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە قىزىعۋشىلىق ارتقان.
- قازاقستان تەك تابيعي رەسۋرستارعا باي مەملەكەت قانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەۋروپا مەن ازيانى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى ەكونوميكالىق جانە لوگيستيكالىق ورتالىق. ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار پايدالى قازبالار سالالارىنداعى ارتىقشىلىقتارىمەن قاتار، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن تاماق ونەركاسىبىنىڭ تۇراقتى دامۋى قازاقستانعا كورەيا رەسپۋبليكاسىنا تاۋار جەتكىزۋ تىزبەكتەرىن ءارتاراپتاندىرۋ جانە نىعايتۋ ءۇشىن ايتارلىقتاي مۇمكىندىكتەر بەرەدى، - دەدى كورەيا يمپورتتاۋشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ (KOIMA) ءتورايىمى ەن مي يۋن.
قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى دا ارتىپ كەلەدى. 2025-جىلى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 3,17 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراپ، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 1,3 پايىزعا ءوستى.
ال 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1,3 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. وسى كەزەڭدە قازاقستان ونىمدەرىنىڭ كورەياعا ەكسپورتى %17,2 عا ارتقان.
- كورەيا رەسپۋبليكاسى - قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەسى. ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز اراسىنداعى 1992-جىلدان بەرى قالىپتاسقان ديپلوماتيالىق جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستار ءوزارا سەنىم مەن ىنتىماقتاستىق نەگىزىندە دامىپ كەلەدى. ءبىز ءۇشىن ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار دايىن ونىمدەر مەن قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋارلار ەكسپورتىن ارتتىرۋ ماڭىزدى، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ.
رەسمي بيزنەس فورۋمنىڭ سوڭىندا قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ كورمەسى ۇيىمداستىرىلىپ، كورەيالىق بيزنەس دەلەگاتسيا ءۇشىن وتاندىق ەت ونىمدەرىنىڭ دەگۋستاتسيالىق كەشكى اسى ءوتتى. مەركىدەگى Terra ج ش س قوناقتارعا سيىر جانە قوي ەتىنەن دايىندالعان ستەيكتەر ۇسىندى.
كورمەگە Arba Wine، «گولد پرودۋكت»، «الماتينسكي پرودۋكت»، Lemonadoff ،Elimay Qymyz، «ءتاپ-ءتاتتى»، «بۋرنەنسكايا مولوچنايا كومپانيا»، «ۆكۋس بلاگوستي»، «مەركە ەت»، Terra ،Fresh Milk ،Honey100%، «بايان-سۇلۋ»، «الانس» جانە باسقا دا قازاقستاندىق كومپانيالاردىڭ ونىمدەرى قويىلدى.
ايتا كەتەيىك، «الاتاۋ-قۇس» اسىل تۇقىمدىق بازانى دامىتۋعا 6,5 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالادى.