قازاقستان كورەيامەن بىرلەسكەن لوگيستيكالىق كاسىپورىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ورتاق كۇن تارتىبىندەگى كولىك جانە لوگيستيكا سالاسىنىڭ وزەكتىلىگىنە نازار اۋداردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ازيا مەن ەۋروپا اراسىن جالعاپ جاتقان قازاقستان زاماناۋي ءارى ءتيىمدى كولىك-لوگيستيكا جەلىسىن قالىپتاستىرۋ ارقىلى وسى گەوگرافيالىق ارتىقشىلىقتىڭ يگىلىگىن كورۋدى كوزدەيدى.
- ءبىز ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن، جىلدامدىعى مەن سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن تەمىرجول، اۆتوموبيل جولدارىنا، تەڭىز پورتتارىنا، تەرمينالدار مەن جالپى ينفراقۇرىلىمعا قوماقتى قارجى قۇيىپ جاتىرمىز. ورتا ءدالىزدىڭ دامۋىنا كورەيانىڭ دا ۇلەس قوسار كەزى كەلدى دەپ ويلايمىن. قازاقستان ەلىمىزدە زاماناۋي لوگيستيكالىق ورتالىقتاردى، ءمۋلتيمودالدى تەرمينالدار، قويما كەشەندەرى مەن جەتكىزۋ تىزبەگىن باسقارۋعا ارنالعان سيفرلىق شەشىمدەردى دامىتىپ جاتقان CJ Logistics جانە LX Pantos سەكىلدى كورەيالىق لوگيستيكا كومپانيالاردىڭ قادامىن قۇپتايدى. اتالعان جۇمىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن جاڭا لوگيستيكالىق جوبالار مەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كومەكتەسەتىن، سونداي-اق كورەيالىق جۇكتەردىڭ ەلىمىزدىڭ اۋماعى ارقىلى كەدەرگىسىز تاسىمالدانۋىن قامتاماسىز ەتەتىن قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كاسىپورنىن قۇرۋدى ۇسىنامىن. قازاقستاندىق Shin-Line كومپانياسى مەن Lotte Global Logistics وسى سالاداعى سەرىكتەستىك جوسپارىن ىسكە اسىرا باستاعانى قۋانتادى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت پەن جاڭا تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق الەۋەتى زور ەكەنىن ايتتى.
- ەلىمىزدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ستراتەگياسىندا ادام كاپيتالى نەگىزگى ءرول اتقارادى. تەحنولوگيالىق كوشباسشىلىق، سايىپ كەلگەندە، ادامدارعا جانە ولاردىڭ يننوۆاتسيانى يگەرۋ قابىلەتىنە بايلانىستى. وسى ورايدا سەۋل ۇلتتىق عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرگە قازاقستاندا العاشقى جاساندى ينتەللەكت ينستيتۋتىن قۇرۋ باستاماسىن جوعارى باعالايمىز. ءبىز ەۋرازياداعى ەڭ ءىرى دەرەكتەر وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا كىرىستىك. «دەرەكتەر وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابى» ەنەرگيا رەسۋرستارىنا باي پاۆلودار وبلىسىندا ورنالاسادى. جوبا ءبىر گيگاۆاتقا دەيىن قۋاتتى قامتاماسىز ەتەدى. كەيىن ونىڭ اۋقىمىن تاعى دا كەڭەيتۋگە بولادى. وعان ارنايى جەر تەلىمى بولىنەدى جانە ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر قۋاتىمەن ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك بار. ماقساتىمىز - قازاقستاندى ورتالىق ازيانىڭ باستى ەسەپتەۋىش تەحنولوگيالار حابىنا جانە ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى التىن كوپىرگە اينالدىرۋ. بۇل جوسپار كورەيانىڭ تەحنولوگيالىق كومپانيالارى ءۇشىن بىرەگەي مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قوسىلعان قۇن تىزبەگىندەگى بارلىق كەزەڭىندە پايداسىن كورگىمىز كەلەدى. سوندىقتان قازاقستان ميكروەلەكترونيكا جانە جارتىلاي وتكىزگىشتەر وندىرىسىنە قاجەتتى ماتەريالدار مەن كومپونەنتتەردىڭ سەنىمدى جەتكىزۋشىسى بولا الادى. وسى رەتتە Samsung Electronics جانە SK Hynix سەكىلدى سالانىڭ الەمدىك كوشباسشىلارىمەن ناقتى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا مۇمكىندىك مول، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن ەدى.