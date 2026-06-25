قازاقستان مەن كورەيا پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى اسەت يسەنالي كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ دەپۋتاتى لي چجە كانمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا جوسپارلانعان ساپارى مەن ونىڭ العاشقى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» سامميتىنە قاتىسۋىنا دايىندىق ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اڭگىمەلەسۋشىلەر الداعى جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستار ەكىجاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى دامىتۋعا جانە بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قۋاتتى سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
تاراپتار الداعى كوپجاقتى ءىس-شارانىڭ ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋداعى جانە ەكونوميكا، ينۆەستيتسيالار، يننوۆاتسيالار مەن ورنىقتى دامۋ سالالارىنداعى ورتاق كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋدەگى ماڭىزدى ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق ديپلومات كورەيالىق پارلامەنتاريدى قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار تۋرالى ايتتى. اتاپ ايتقاندا، ساياسي جۇيەنى ودان ءارى جاڭعىرتۋعا، مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋعا، ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىم مەن ينۆەستيتسيالار تارتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان وزگەرىستەر جونىندە ايتىپ، قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىمەن تانىستىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تاراپتار قازاقستانداعى كورەي دياسپوراسىنىڭ ەكى ەل حالىقتارى اراسىنداعى دوستىقتى، سەنىمدى جانە ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋداعى بىرەگەي ءرولىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. كوپتەگەن جىلدار بويى كورەي ەتنوسى قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى بەرىك دوستىق كوپىرى بولىپ كەلەدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا، گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مۇددەلەرىنە ساي جاڭا بىرلەسكەن باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
وسىعان دەيىن كورەيانىڭ قازاقستانداعى جاڭا ەلشىسى سەنىم گراموتالارىنىڭ كوشىرمەلەرىن تاپسىرعانىن جازعان ەدىك.