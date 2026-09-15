قازاقستان مەن كورەيا Alatau City ينفراقۇرىلىمىن بىرلەسىپ دامىتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن وڭتۇستىك كورەيا پرەمەر-ءمينيسترى حان سون سۋك Alatau Smart City جوبالارىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شارادا زاماناۋي ينفراقۇرىلىم جاساقتاۋ، ينۆەستيتسياعا قولايلى جاعداي جاساۋ، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە قالاداعى قوزعالىستىڭ جاڭا تۇرلەرىن ىلگەرىلەتۋ سەكىلدى قالانى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى تانىستىرىلدى.
كورەيلىك سەرىكتەستەردى جوبانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ناقتى شارالارىنا تارتۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا، KIND ،KAIST جانە Korea Airports Corporation كومپانيالارىمەن K- Smart قالاشىعىن قۇرۋ، ءبىلىم بەرۋ، RD ينفراقۇرىلىمى، قالالىق اۋە قوزعالىسى، سيفرلىق مودەلدەۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ سالالارىندا بىرلەسكەن باستامالار ۇسىنىلدى.
بۇدان بولەك، قالانىڭ اۋە قوزعالىسىن باسقارۋدىڭ UAM/UTM جۇيەسى تانىستىرىلدى. ول ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى مەن اەروتاكسيدى پايدالانۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى.
Alatau City جوباسى قالا قۇرىلىسى، ءبىلىم بەرۋ جانە زەرتتەۋ، ونەركاسىپ پەن لوگيستيكا، تسيفرلىق تەحنولوگيالار، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق سالالارىن بىرىكتىرەتىن اشىق حالىقارالىق پلاتفورما سانالادى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەگەن ەدى. توقايەۆ قازاقستاننىڭ مينەرالدى رەسۋرستارىن يگەرۋدە كورەيامەن جاڭا مودەل ۇسىندى. قازاقستان كورەيامەن بىرلەسكەن لوگيستيكالىق كاسىپورىن قۇرۋدى ۇسىندى.