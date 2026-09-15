قازاقستان مەن كورەيا 19 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمدەرگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى ءۇشىن لي چجە مەڭگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- كورەيا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى سانالادى. حالىقتارىمىزدى ەرتەدەن بەرىك دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىك، تىعىز مادەني-گۋمانيتارلىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا تەك دوستىق ورناعان، ەشقانداي داۋ جوق. الدىمىزداعى ماقسات - ەكىجاقتى قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ. بۇگىن تاڭەرتەڭ جاقسى بيزنەس-فورۋم ءوتتى. مەنىمەن بىرگە كورەياعا ۇلكەن بيزنەس دەلەگاتسيا كەلدى. ءارتۇرلى سالادا وتە تارتىمدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. جوسپارىمىز دا وتە مىقتى. ونىڭ ىشىندە Alatau City جوباسىن ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەسىن ءجىتى تالقىلادىق. بۇل - شىن مانىندە وتە قاجەتتى جانە ماڭىزدى جوبا. ءبىز وعان ۇلكەن ءمان بەرەمىز. قالا مارتەبەسىنە قاتىستى ەرەجەلەردى كونستيتۋتسيامىزعا ەنگىزدىك. زاڭ تۇرعىسىنان كورەيلىك كومپانيالارعا بارلىق كەپىلدىك بەرىلەدى. قازاقستاندا كورەي ۇلتىنىڭ 120 مىڭنان استام وكىلى تۇرادى. ولارعا بارلىق جاعداي جاسالعان، كورەي دياسپوراسى - قوعامىمىزدىڭ بەلسەندى مۇشەلەرى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كورەي گەنەرالى حون بوم دوعا ارنايى توقتالدى.
- حون بوم دونىڭ تاريحىمەن جاقسى تانىسپىن. ول - ناعىز قاھارمان، وتانسۇيگىش تۇلعا. ونى جادىمىزدا ساقتاۋ ءۇشىن ءوزارا پاراساتتى ءىس اتقاردىق دەپ ايتۋعا نەگىز بار. بۇل وقيعاعا ءجۇز جىلدان اسا ۋاقىت ءوتىپ كەتسە دە، كورەي حالقى ءوز گەنەرالىن ۇمىتپاعانى تاڭعالارلىق جايت. باتىردى ەستە قالدىرۋ ءۇشىن ونىڭ سۇيەگىن وتانىنا قايتارىپ، ازاماتتىق پارىزىمىزدى ورىندادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەكى ەلدىڭ ءتۇرلى باعىتتاعى ىقپالداستىعىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن كەلەشەگىن جوعارى باعالادى.
- ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا توقتالساق، ساپار بارىسىندا 19 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. كورەي ينۆەستورلارىنىڭ جۇمىسىنا كوڭىلىمىز تولادى، الداعى ۋاقىتتا دا وسى باعىتتاعى بايلانىستاردى جالعاستىرامىز. قوناق ءۇي، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جانە قالا قۇرىلىسى بويىنشا جاقسى جوسپارلارىمىز بار. اسىرەسە، مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دەن قويامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قازاقستان باسشىسىنا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونىڭ سەۋلگە جاساعان ساپارىنا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كورەيا تاريحىندا ايرىقشا ورنى بار جانە قيىن-قىستاۋ كەزەڭدە حالقىنا قورعان بولعان گەنەرال حون بوم دونىڭ سۇيەگىن قايتارۋ جونىندە شەشىم قابىلداعانىڭىزعا العىس ايتامىن. قازاق حالقى كەزىندە جەر اۋدارىلعان كورەيلەرگە پانا بولدى. وسى ورايدا سىزگە جانە قازاق حالقىنا ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز، - دەدى لي چجە مەڭ.
كەلىسسوز بارىسىندا ەكى ەلدىڭ جۇيەلى بايلانىستى ۇزبەۋگە، ءبىر-بىرىنە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەندەرى ايتىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا جانە ونى جاڭا ءارى ناقتى مازمۇنمەن تولىقتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.