قازاقستان كۋبامەن ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ تاجىريبەسىن بولىسۋگە ءازىر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسامەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىنگى جيىنعا قاتىسقانى ءۇشىن مارتەبەلى مەيمانعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەلىمىز كۋبانىڭ ە ا ە و قىزمەتىنە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمدا تالقىلانعان جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ وزەكتىلىگىن اتاپ ءوتىپ، وسى سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالدى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدەگى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى سالالارىن سيفرلاندىرۋ جانە وعان جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ شارالارى تۋرالى مالىمەت بەردى. وسى ورايدا، قازاقستاننىڭ كۋبا تاراپىمەن ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ تاجىريبەسىن بولىسۋگە، وزىق سيفرلىق شەشىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا ءازىر ەكەنىن راستادى.
سالۆادور ۆالدەس مەسا قاسىم-جومارت توقايەۆقا كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل ماريو دياس-كانەل بەرمۋدەستىڭ سالەمىن جەتكىزىپ، ءوزارا ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
كەزدەسۋدە مەديتسينا جانە فارماتسيەۆتيكا باعىتىندا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ الەۋەتىنە باسا نازار اۋدارىلدى. بۇدان بولەك، ىسكەرلىك جانە مادەني-گۋمانيتارلىق قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋ مۇمكىندىكتەرى قاراستىرىلدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى مەن كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى.