قازاقستان جياڭسۋ وڭىرىمەن ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ قازاقستانعا العاشقى ساپارمەن كەلگەن جياڭسۋ ولكەسى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى سين چانسينمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋ تۋرالى ۋاعدالاستىقتارىن جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان ءوڭىرارالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىققا قاتىستى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ قىتايدىڭ قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قىتايدا ەكونوميكالىق دامۋ كورسەتكىشتەرى بويىنشا ەكىنشى ورىندا تۇرعان، جالپى وڭىرلىك ءونىمى (ج ءو ءو) $2 تريلليوننان اساتىن جياڭسۋ ولكەسىنىڭ ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك الەۋەتىن جوعارى باعالادى.
- جياڭسۋمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى دامىتۋ قازاقستان ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى. بۇل ولكەنى ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، وندىرىستەردى قوندىرۋ، يننوۆاتسيالار، كولىك لوگيستيكاسى جانە سيفرلىق ەكونوميكا سالالارىنداعى الەۋەتى زور سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز، - دەدى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ءوز كەزەگىندە، سين چانسين قىتايدىڭ جياڭسۋ ولكەسىنىڭ ىسكەرلىك توپتارى مەن وڭىرلەرى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىستاردى جانداندىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. قازاقستاننىڭ لوگيستيكالىق الەۋەتى «قىتاي - ەۋروپا» باعىتى بويىنشا ۇزدىكسىز حالىقارالىق جۇك تاسىمالدارىن قامتاماسىز ەتۋدە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار قىتايلىق تاراپ 2026-جىلعى 11-ماۋسىمدا استانادا اشىلعان «ورتالىق ازيا - جياڭسۋ» ورتالىعى تەحنولوگيالار الماسۋ جانە ينۆەستيتسيالار ءۇشىن پلاتفورما رەتىندە قىزمەت ەتىپ، ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ نىعايۋىنا وڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ جۇمىس ساپارى اياسىندا اقمولا وبلىسىنا كەلىپ، ءوڭىر باسشىسى مارات احمەتجانوۆپەن بىرگە ءىرى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىمەن تانىسقان بولاتىن.