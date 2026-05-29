قازاقستان جولدارىنا جۇرگىزۋشىسىز جۇك كولىكتەرى شىقتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان مەن رەسەي بىرلەسىپ، العاشقى حالىقارالىق پيلوتسىز جۇك تاسىمالى جوباسىن ءساتتى جۇزەگە اسىردى. ەكى ەلدىڭ كولىك مينيسترلىكتەرى «كاماز» كومپانيالار توبىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان بىرەگەي رەيس ءبىر ۋاقىتتا ماسكەۋ - استانا جانە استانا -ماسكەۋ باعىتتارى بويىنشا ءوتتى.
مارشرۋتتىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرى ەكى ەل اۋماعىندا تولىقتاي پيلوتسىز رەجيمدە باعىندىرىلدى. سىناقتىق رەيس بارىسىندا ماماندار پيلوتسىز جۇيەلەردىڭ نەگىزگى جۇمىس تەتىكتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى تەكسەردى. اتاپ ايتقاندا، مارشرۋت بويىنداعى بايلانىس ساپاسى، جولدىڭ سيفرلىق كوشىرمەسىنىڭ دالدىگى، سونداي-اق بايلانىس بولماعان جاعدايداعى كولىكتىڭ ارەكەتى مەن قاۋىپسىزدىگى سىنالدى. بۇل جوبا تەك تەحنولوگيالىق جەتىستىك قانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا پيلوتسىز تاسىمالدارعا قاتىستى ۇيلەستىرىلگەن زاڭنامانى قالىپتاستىرۋعا جاسالعان العاشقى قادام بولدى.
پيلوتسىز تەحنولوگيالار كولىك سالاسىن قاۋىپسىزدىك، تيىمدىلىك جانە باسەكەگە قابىلەتتىلىك تۇرعىسىنان جاڭا دەڭگەيگە شىعارادى. ونىڭ باستى ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن ادام فاكتورىن بارىنشا ازايتۋ. سونىمەن قاتار، جوبا الەمدىك لوگيستيكا سالاسىنداعى باستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - جۇك كولىگى جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ تاپشىلىعىنا تەحنولوگيالىق جاۋاپ بولماق. ەگەر ادام باسقاراتىن كولىكتە جۇرگىزۋشى تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 8 ساعات قانا جۇمىس ىستەي السا، پيلوتسىز كولىك ءىس جۇزىندە تاۋلىك بويى توقتاۋسىز جۇمىس ىستەي الادى. بۇل تاسىمال ونىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىرىپ، رەيستەر سانىن بىرنەشە ەسەگە كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ۇزدىكسىز جۇمىس، جوعارى دالدىك پەن قاۋىپسىزدىكتىڭ كۇشەيۋى زاماناۋي لوگيستيكانىڭ جاڭا ستاندارتىن قالىپتاستىرادى. مۇنداي ارتىقشىلىقتار كولىك باعىتتارىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرىپ، جۇك تاسىمالى كولەمىن ۇلعايتۋعا جانە ەۋرازيا كەڭىستىگىنىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پايدالانۋ شىعىندارىن ازايتۋعا جانە بوس تۇرىپ قالۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن بۇل تەحنولوگيانىڭ تيىمدىلىگى ءىس جۇزىندە دالەلدەندى. جوبا اياسىندا پيلوتسىز جۇك اۆتوكولىكتەرى شامامەن 3000 شاقىرىمدىق باعىتتى ەكى تاۋلىكتە ءجۇرىپ ءوتىپ، جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن ەكى ەسەدەن استام ۋاقىتقا قىسقارتتى. جوبا پيلوتسىز تاسىمالداردى ودان ءارى دامىتۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك بار ەكەنىن كورسەتتى. قازىرگى تاڭدا تاراپتار مۇنداي تاسىمالداردى كەڭ كولەمدە ەنگىزۋ ءۇشىن قاجەتتى ينستيتۋسيونالدىق بازا مەن ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتى.
