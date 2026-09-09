قازاقستان جولدارىندا 200 توننادان اساتىن مىڭعا جۋىق كولىك تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - قازاۆتوجول قازاقستان جولدارىندا سەگىز ايدا كولىكتەردىڭ رۇقسات ەتىلگەن سالماق نورماسىن بۇزۋ بويىنشا 870 مىڭعا جۋىق ىقتيمال زاڭ بۇزۋشىلىق تىركەلدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
ونىڭ ىشىندە سالماعى 50 توننادان اساتىن كولىكتەرگە قاتىستى شامامەن 139 مىڭ، 100 توننادان اساتىندارى بويىنشا 12 مىڭعا جۋىق، ال 200 توننادان اساتىن كولىكتەرگە قاتىستى 1 مىڭعا جۋىق دەرەك بار. مالىمەتتەردى «قازاۆتوجولدىڭ» اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسيالارى تىركەگەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بەلگىلەنگەن سالماق نورماسىنان جۇيەلى تۇردە اسىپ ءجۇرۋ جولداردىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن توزۋىنا اكەلەدى. ارتىق جۇكتەمە سالدارىنان جول جامىلعىسىندا ويىقتار، ىعىسۋلار مەن دەفورماتسيالار پايدا بولىپ، جوندەۋارالىق كەزەڭ قىسقارادى. ماسەلە اسىرەسە جاڭادان سالىنعان جانە قايتا جاڭارتىلعان اۆتوجولداردا وتكىر تۇر.
-مەملەكەت جول جەلىسىن دامىتۋعا قوماقتى قاراجات جۇمساپ كەلەدى. الايدا جولدارمەن رۇقسات ەتىلگەن جالپى سالماق پەن وستىك جۇكتەمەدەن اساتىن كولىكتەر تۇراقتى جۇرەتىن بولسا، جاڭا ينفراقۇرىلىمدى ۇزاق مەرزىمگە ساقتاۋ قيىن. جاڭادان سالىنعان جولدار ارتىق جۇكتىڭ سالدارىنان مەرزىمىنەن بۇرىن بۇزىلماۋعا ءتيىس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسيالارىنان اينالىپ وتۋگە تىرىسقان جاعدايلارى دا انىقتالعان. كەيبىر ۋچاسكەلەردە ستانسيالاردى اينالىپ وتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جول جيەگىندەگى جانە تەحنيكالىق وتكەلدەردەگى كەدەرگىلەردىڭ بوگدە ادامدار تاراپىنان الىنىپ تاستالعانى بەلگىلى بولدى.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسيالارىنىڭ ورتەنۋىنە قاتىستى ءۇش جاعداي تىركەلگەن. ولاردىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن قۇزىرلى ورگاندار انىقتاپ جاتىر. «قازاۆتوجول» سالماق- گاباريتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جۇك تاسىمالداۋشىلارعا قارسى باعىتتالماعانىن اتاپ ءوتتى. نەگىزگى ماقسات - جولداردىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە بەلگىلەنگەن تالاپتاردىڭ بارشاعا بىردەي ورىندالۋىنا جاعداي جاساۋ. كومپانيا اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانسيالارىنىڭ جەلىسىن دامىتۋدى جانە ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرادى.
«قازاۆتوجول» جۇك تاسىمالداۋشىلاردى، اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ يەلەرىن، قۇرىلىس جانە ونەركاسىپ كاسىپورىندارىن بەلگىلەنگەن سالماق پەن وستىك جۇكتەمە تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى.