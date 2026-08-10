قازاقستان مەن جاپونيا بىرلەسكەن عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن دامىتۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پەن ق ر جاپونياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ەرلان باۋداربەك- قوجاتايەۆ Tokyo Metropolitan University رەكتورى تاكايا وحاشيمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا جوعارى ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق الماسۋلار سالالارىنداعى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى جونىندە پىكىر الماستى.
تاراپتار ۋنيۆەرسيتەتارالىق بايلانىستى كەڭەيتۋگە، بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي- زەرتتەۋ باستامالارىن ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى. اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى دامىتۋ، وقىتۋشىلار مەن زەرتتەۋشىلەر اراسىندا تاجىريبە الماسۋ، سونداي-اق قازاقستان مەن جاپونيانىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى تىكەلەي سەرىكتەستىك بايلانىستاردى نىعايتۋ مۇمكىندىكتەرى تالقىلاندى. سونىمەن قاتار كادرلاردى بىرلەسىپ دايارلاۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جانە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن اكادەميالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر ساياسات نۇربەك Tokyo Metropolitan University رەكتورىن بيىل قاراشا ايىندا استانادا وتەتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىنا قاتىسۋعا شاقىردى. فورۋم ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالارىن ودان ءارى تالقىلاۋعا جانە قازاقستاننىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا جاڭا سەرىكتەستىك بايلانىستار ورناتۋعا ارنالعان ماڭىزدى الاڭ بولماق.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار اكادەميالىق جانە عىلىمي ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى دامىتۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستاپ، بىرلەسكەن باستامالاردى پراكتيكالىق تۇرعىدا ىسكە اسىرۋعا جاڭا سەرپىن بەرۋگە دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن جاپونيا كومىرتەگى جوبالارى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەدى.