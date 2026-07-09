قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى $1,7 ميللياردتان استى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ Keidanren جاپونيا بيزنەس فەدەراتسياسىنىڭ دەلەگاتسياسىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋگە Mitsui O. S. K. Lines كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تاكەشي حاشيموتو باستاعان دەلەگاتسيا قاتىستى.
تاراپتار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025-جىلعى جەلتوقساندا جاپونياعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى. اتالعان ساپار اياسىندا جالپى سوماسى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن 47 ەكىجاقتى كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلعان.
ولجاس بەكتەنوۆ جاپونيا قازاقستاننىڭ شىعىس ازياداعى نەگىزگى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 1,7 ميلليارد دوللاردان استى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا جاپون كاپيتالى قاتىساتىن 68 كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قاتارىندا INPEX ،Marubeni ،Sumitomo ،Mitsui جانە باسقا دا كومپانيالار بار.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن ەلىمىز اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەر كەزەڭىنە اياق باستى. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان كونستيتۋتسيا سىندارلى حالىقارالىق ارىپتەستىككە اشىق ادىلەتتى ءارى وزىق قازاقستاندى قۇرۋ باعىتىن بەكىتتى. بۇل تۇرعىدا جاپونيامەن ءوزارا ءىس-قيمىل ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە. ءبىز ساۋدا مەن ينۆەستيتسيالاردى كەڭەيتۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەكونوميكاعا جاڭا تەحنولوگيالار، زاماناۋي وندىرىستەر مەن ۇزاق مەرزىمدى قۇزىرەتتەر اكەلەتىن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋعا مۇددەلىمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ءوز كەزەگىندە Mitsui O .S .K .Lines كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى تاكەشي حاشيموتو قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتتى.
- قازاقستانداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ دامۋ قارقىنى ەرەكشە اسەر قالدىرۋدا. ءبىز ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە IT جانە سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالالارى ءۇشىن جوعارى بىلىكتى كادرلار دايارلاۋ باعىتىندا قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا مۇددەلىمىز. جاپون كومپانيالارى سيفرلىق جانە لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا، سونداي-اق «جاسىل» تەحنولوگيالار سالاسىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ زور الەۋەتىن كورىپ وتىر، - دەدى تاكەشي حاشيموتو.
كەزدەسۋ بارىسىندا ورتا ءدالىزدى دامىتۋ، كاسپيي تەڭىزىنىڭ پورتتىق ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا باعىتتارى تالقىلاندى.
قازاقستان جاپوندىق كومپانيالارمەن تەحنولوگيالار ترانسفەرىنە، ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋگە جانە ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ جاڭا باعىتتارىن قالىپتاستىرۋعا ارنالعان بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
Keidanren - جاپونيانىڭ ەڭ ءىرى ىسكەرلىك بىرلەستىكتەرىنىڭ ءبىرى. ونىڭ قۇرامىنا 1574 كومپانيا، 106 سالالىق قاۋىمداستىق جانە 47 وڭىرلىك ەكونوميكالىق ۇيىم كىرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ا ق ش ج و و- لارى ج ي مەن بيوتەحنولوگيا سالاسىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرادى.