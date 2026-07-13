قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جاپون بيزنەسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.
استانادا ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپييەۆا جاپونيا دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى. كەزدەسۋگە جاپونيانىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ياسۋماسا يدجيما مىرزا، KEIDANREN جانىنداعى جاپونيا – ت م د ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىق كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى تاكەشي حاشيموتو مىرزا، ANA Holdings Inc. كومپانياسىنىڭ (قۇرامىنا All Nippon Airways اۋە كومپانياسى كىرەدى) ۆيتسە-پرەزيدەنتى تاكەسيتا يۋتاكا مىرزا جانە جاپون بيزنەسىنىڭ باسقا دا وكىلدەرى قاتىستى.
تاراپتار ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
بۇل باستاما ەكى ەل اراسىنداعى تۋريزمدى، ساۋدا-ساتتىقتى، ينۆەستيتسيالاردى جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى دامىتۋعا ماڭىزدى سەرپىن بەرەدى.
سونىمەن قاتار كەزدەسۋ بارىسىندا ۆيزالىق رەجيمگە جانە تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسۋعا قاتىستى ماسەلەلەر قاراستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، اقتاۋدان ۇرىمشىگە جانە استانادان ىستىقكولگە تىكەلەي رەيستەر اشىلدى.
الماتىدان الەمنىڭ 53 قالاسىنا تىكەلەي اۋە رەيسى بار.