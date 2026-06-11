قازاقستان جاھاندىق تيتان نارىعىنداعى ورنىن قالاي كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ «وسكەمەن تيتان-ماگني كومبيناتى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى سيلۆان گەلەرمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جۇزدەسۋ بارىسىندا كاسىپورىننىڭ ورنىقتى دامۋى، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە قازاقستاننىڭ جاھاندىق تيتان نارىعىنداعى ۇستانىمىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
«وسكەمەن تيتان-ماگني كومبيناتى» ا ق - شيكىزات وندىرۋدەن باستاپ دايىن ءونىم شىعارۋعا دەيىنگى تولىق وندىرىستىك سيكلدى قامتيتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى تىگىنەن ينتەگراتسيالانعان تيتان وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شامامەن 87 ميلليارد تەڭگەگە 12 مىڭ توننا تيتان ساتىلدى.
بيىل تيتان قۇيمالارى مەن قورىتپالارى ءوندىرىسى %7 عا وسەدى دەپ بولجانىپ وتىر. كاسىپورىن ونىمدەرى اەروعارىش سالاسىندا، مۇناي-حيميا جانە اتوم ونەركاسىبىندە، مەديتسينا مەن كەمە جاساۋ وندىرىسىندە قولدانىلادى. قازاقستاندىق تيتاننىڭ اەروعارىش سالاسىنىڭ جاھاندىق نارىعىنداعى ۇلەسى شامامەن %20 دى قۇرايدى.
وسكەمەن تيتان-ماگنيي كومبيناتى Boeing ،Airbus ،Safran ،Rolls-Royce ،TIMET، Howmet Aerospace ،Dynamet ،PCC جانە POSCO سياقتى جەتەكشى حالىقارالىق ونەركاسىپتىك كورپوراتسيالاردىڭ بەكىتىلگەن جەتكىزۋشىسى بولىپ سانالادى. و ت م ك- ءنىڭ 2033-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق باعدارلاماسىنا نازار اۋدارىلدى. وعان جالپى سوماسى 255,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 25 جوبا كىرەدى.
ولاردىڭ ىشىندە، كاسىپورىننىڭ جوبالىق قۋاتىن جىلىنا 10 مىڭ تونناعا ۇلعايتا وتىرىپ، كەۋەكتى تيتان ءوندىرۋ بويىنشا جاڭا سەح سالۋ، گاز تازارتۋ جابدىعىن جاڭعىرتۋ، ءبىرىڭعاي ونەركاسىپتىك MES- جۇيەسىن ەنگىزۋ، سونداي-اق وندىرىستىك دەرەكتەردى، ەنەرگيانى تۇتىنۋدى، تەحنولوگيالىق باقىلاۋدى جانە ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىكتى تالداۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت مەن تالداۋ پلاتفورماسىن ىسكە قوسۋ بار.
وسى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءونىمنىڭ وزىندىك قۇنىن تومەندەتۋگە، ەنەرگيا تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك قۋاتىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، شيكىزات بازاسىن قامتاماسىز ەتۋ، حالىقارالىق ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى ساقتاۋ جانە سىرتقى نارىقتاردا تيتان ونىمدەرىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
ولجاس بەكتەنوۆ و ت م ك- ءنى دامىتۋ مەملەكەت باسشىسىنىڭ وڭدەۋ ونەركاسىبىن نىعايتۋ، جوعارى قايتا ءبولۋ ونىمدەرىن شىعارۋ جانە قازاقستاندى جاھاندىق وندىرىستىك تىزبەكتەرگە ەنگىزۋ بويىنشا قويعان مىندەتتەرىنە سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى حالىقارالىق الاڭداردىڭ ءبىرى 16-Astana Mining Metallurgy (AMM 2026) حالىقارالىق تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كونگرەسى ءوتىپ جاتىر.