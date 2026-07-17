قازاقستان ج ي ەتيكاسى مەن ستاندارتتارىن ازىرلەيتىن حالىقارالىق پلاتفورمانى قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جۇرتشىلىقتىڭ ج ي- ءدى ءتۇسىنىپ، باعالاۋ جانە رەتتەۋ باعىتىنداعى ۇجىمدىق قابىلەتى قالىپتاسىپ ۇلگەرگەنشە، ونىڭ مۇمكىندىكتەرى الدەقايدا وزىپ كەتۋدە دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل ورايدا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ءىسى ءوزارا تەكەتىرەس پەن اسكەري باسەكەگە ەمەس، بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتى دامۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلۋى قاجەت.
- سوندىقتان مەن ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەر مەن مۇددەلى تاراپتاردىڭ بارلىعىن جاساندى ينتەللەكت ستاندارتتارى مەن ەتيكاسىن رەتتەيتىن تۇراقتى ساراپشىلىق پلاتفورما قۇرۋعا شاقىرامىن. سايىپ كەلگەندە، ج ي-ءدىڭ بولاشاعىن ادامدار ايقىندايدى. سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا اتالعان سالانى جەتىك مەڭگەرگەن ماماندارعا سۇرانىس كۇشەيەدى. ءبىز جاستاردى سيفرلىق ماشىقتاردى يگەرۋگە، سىني ويلاۋعا، ىزدەنىمپازدىققا جانە جوعارى ەتيكالىق جاۋاپكەرشىلىككە باۋلۋىمىز كەرەك. وسىعان وراي قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ۇيىمى اياسىندا حالىقارالىق مەكتەپتەر جەلىسىن، وزىق تاجىريبە ورتالىقتارىن جانە اكادەميالىق سەرىكتەستىك قۇرۋدى ۇسىنادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءسوزىن قورىتا كەلە، مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، ورنىقتى دامۋ جانە جان-جاقتى وركەندەۋ جولىندا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋعا نيەتتى بارشا سەرىكتەستەرمەن ناتيجەلى ىقپالداستىق ورناتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.