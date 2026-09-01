قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ مىندەتى قانداي بولماق؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسيادا قازاقستان حالىق كەڭەسى مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىمىنداعى جاڭا ينستيتۋت رەتىندە بەكىتىلدى.
ول قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان رەتىندە جۇمىس ىستەيدى. كەڭەستىڭ نەگىزگى مىندەتى - قوعام مەن مەملەكەت اراسىنداعى تۇراقتى ديالوگتى قامتاماسىز ەتىپ، ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارى مەن قوعامدىق باستامالاردى مەملەكەتتىك ساياساتپەن بايلانىستىرۋ.
كەڭەس نە ءۇشىن قۇرىلادى؟
قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 70-بابىندا ايقىندالعان. قۇجاتقا سايكەس، كەڭەس - قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان. ونىڭ قۇرامى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىنان قالىپتاستىرىلادى، ال قۇرىلۋ ءتارتىبى، وكىلەتتىكتەرى مەن قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى ارنايى كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن بەلگىلەنەدى.
«قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ 2026-جىلعى 5-ماۋسىمدا قابىلداندى جانە 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەندى. قۇجات كەڭەستىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن، وكىلەتتىكتەرىن، قۇرامىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبىن جانە جۇمىس ىستەۋ قاعيدالارىن ناقتىلايدى.
اقوردا مالىمەتىنشە، قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا جانە ونى ىسكە اسىرۋعا كونسۋلتاتيۆتىك تۇرعىدان قاتىسۋ ارقىلى قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن ءبىلدىرۋ. ياعني جاڭا ورگاننىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ونىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ جەكە تارماعى رەتىندە ەمەس، قوعام مەن مەملەكەت اراسىنداعى ديالوگ الاڭى رەتىندە جۇمىس ىستەۋىندە.
ىشكى ساياسات بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەيدى
قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - ەلدىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارى بويىنشا ۇسىنىستار مەن ۇسىنىمدار ازىرلەۋ.
بۇل كەڭەسكە قوعامدا كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى تالقىلاپ، ولار بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندارعا ۇسىنىس بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ارقىلى ازاماتتاردىڭ پىكىرى مەملەكەتتىك شەشىمدەر قابىلداۋ پروتسەسىنە جەتكىزىلەتىن تۇراقتى تەتىك قالىپتاستىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
وسى تۇرعىدان العاندا، كەڭەس قوعامدىق پىكىردى جيناقتاپ قانا قويماي، ونى ناقتى ۇسىنىستارعا اينالدىراتىن ينستيتۋت بولۋى ءتيىس.
زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنە قاتىسادى
قازاقستان حالىق كەڭەسىنە زاڭنامالىق باستاما قۇقىعى دا بەرىلگەن. بۇل دەگەنىمىز - كەڭەس بەلگىلى ءبىر ماسەلەلەر بويىنشا زاڭ جوبالارىن ازىرلەۋ جانە ولاردى قۇرىلتايدىڭ قاراۋىنا ەنگىزۋ باستاماسىن كوتەرە الادى. مۇنداي مۇمكىندىك ازاماتتىق قوعامنىڭ زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنە قاتىسۋ تەتىكتەرىن كەڭەيتەدى.
سونىمەن قاتار كەڭەس جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى باستاما كوتەرۋگە قۇقىلى. بۇل وكىلەتتىك قوعامدىق ماڭىزى بار ماسەلەلەردى حالىقتىڭ تىكەلەي تالقىلاۋىنا شىعارۋ مۇمكىندىگىن كۇشەيتەدى.
قوعامدىق تالقىلاۋلار مەن باقىلاۋعا قاتىسادى
كەڭەس قىزمەتىنىڭ تاعى ءبىر باعىتى - قوعامدىق تالقىلاۋلار ۇيىمداستىرۋ جانە قوعامدىق باقىلاۋعا قاتىسۋ.
وسى ارقىلى الەۋمەتتىك، ساياسي جانە قوعامدىق ماڭىزى بار ماسەلەلەردى كەڭىنەن تالقىلاۋعا جاعداي جاسالادى. مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ازاماتتىق قوعام اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋ دە كەڭەستىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى بولماق.
بۇل رەتتە قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ وكىلەتتىكتەرى كونسۋلتاتيۆتىك جانە باستاماشىلىق سيپاتتا بولادى. ياعني كەڭەس مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ورنىنا شەشىم قابىلدامايدى، كەرىسىنشە مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا ۇسىنىس بەرەدى جانە قوعامدىق پىكىردى بىلدىرەدى.
قازاقستان حالىق كەڭەسى كىمدەردى بىرىكتىرەدى؟
كونستيتۋتسيادا كەڭەس قۇرامى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىنان قالىپتاستىرىلاتىنى كورسەتىلگەن.
ارنايى كونستيتۋتسيالىق زاڭدا ونىڭ قۇرىلىمى مەن مۇشەلەرىنىڭ وكىلەتتىكتەرى ناقتىلانعان. وسى ارقىلى ءتۇرلى قوعامدىق توپتار مەن ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ پىكىرىن مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى تالقىلاۋعا جەتكىزۋ كوزدەلەدى.
جاڭا ينستيتۋتتىڭ ماڭىزدى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - قوعامداعى ءارتۇرلى پىكىرلەردى ورتاق مۇددە توڭىرەگىندە توعىستىرۋ. بۇل اسىرەسە الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ، قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى.
الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىن ۇيىمداستىرادى
قازاقستان حالىق كەڭەسىنە حالىقارالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار مىندەت تە جۇكتەلەدى. سونىڭ ءبىرى - الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىن ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ.
بۇل باعىت قازاقستاننىڭ ءدىنارالىق جانە وركەنيەتارالىق ديالوگتى دامىتۋعا باعىتتالعان باستامالارىن جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. (Ernur)
جاڭا ينستيتۋتتىڭ ماڭىزى قانداي؟
قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋى جاڭا كونستيتۋتسيادا بەلگىلەنگەن مەملەكەتتىك باسقارۋ مودەلىندەگى ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى.
كەڭەستىڭ نەگىزگى ميسسياسى - قوعامدىق باستامالاردى مەملەكەتتىك شەشىمدەر مەن زاڭنامالىق ۇسىنىستارعا اينالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تۇراقتى مەحانيزم قالىپتاستىرۋ.
وسىلايشا، قازاقستان حالىق كەڭەسى ازاماتتاردىڭ پىكىرىن مەملەكەتتىك ساياساتقا جەتكىزەتىن، ىشكى ساياسات بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەيتىن، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنە باستاماشىلىق جاسايتىن جانە قوعامدىق ديالوگتى دامىتاتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان رەتىندە جۇمىس ىستەمەك.
ەڭ باستىسى، كەڭەستىڭ تيىمدىلىگى ونىڭ زاڭدا بەلگىلەنگەن وكىلەتتىكتەرىن قانشالىقتى ناتيجەلى جۇزەگە اسىرا الاتىنىنا بايلانىستى بولادى. ەگەر قوعامدىق ۇسىنىستار ناقتى شەشىمدەرگە اينالىپ، ازاماتتاردىڭ پىكىرى مەملەكەتتىك ساياساتتا ەسكەرىلسە، جاڭا ينستيتۋت قوعام مەن بيلىك اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تەتىگىنە اينالۋى مۇمكىن.
el.kz