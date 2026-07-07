قازاقستان حالىق پارتياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا 72 كانديداتتى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ XXV كەزەكتەن تىس سەزى ءوتتى. وندا پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى قابىلدانىپ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇسىنىلاتىن 72 كانديداتتىڭ ءتىزىمى جانە ساياسي كەڭەستىڭ جاڭا قۇرامى بەكىتىلدى.
پارتيالىق تىزىمگە جۋرناليستەر، قوعام قايراتكەرلەرى، زاڭگەرلەر، ەكونوميستەر، دارىگەرلەر، پەداگوگتەر، عالىمدار، كاسىپكەرلەر مەن مادەنيەت سالاسىنىڭ وكىلدەرى ەندى. پارتيا مالىمەتىنشە، كانديداتتاردى ىرىكتەۋدە كاسىبي بىلىكتىلىك، ەڭبەك تاجىريبەسى جانە ناقتى جەتىستىكتەر نەگىزگى ولشەم بولدى.
سەزدە كەلتىرىلگەن مالىمەتكە سايكەس، كانديداتتاردىڭ ورتاشا جاسى - 45. تىزىمدەگى 35 جاسقا دەيىنگى جاستاردىڭ ۇلەسى 12 پايىز بولسا، ايەلدەر 24 پايىز.
قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرسۇلتان شوقانوۆ پارتيا ەل مۇددەسىنە قىزمەت ەتە الاتىن بىلىكتى كوماندا جاساقتاعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، تىزىمگە كاسىبي تاجىريبەسى مول، ەڭبەگىمەن تانىلعان ازاماتتار ەنگىزىلگەن.
- كانديداتتارىمىزدىڭ سانى 72 ادامعا جەتتى. ولاردى كاسىبيلىك، تاجىريبە جانە ناقتى ەڭبەك ناتيجەسى بىرىكتىرەدى. ءبىز لاۋازىمى مەن تانىمالدىعىنا ەمەس، بىلىمىنە، جاۋاپكەرشىلىگىنە جانە ەل يگىلىگى جولىندا ەڭبەك ەتۋگە دايىندىعىنا باسىمدىق بەردىك. بۇل كوماندا ازاماتتاردىڭ سەنىمىن اقتاپ، الداعى سايلاۋدا قازاقستان حالىق پارتياسىن لايىقتى تانىستىرادى دەپ سەنەمىن، - دەدى ول.
سەزدە پارتيانىڭ 19 بولىمنەن تۇراتىن سايلاۋالدى باعدارلاماسى دا بەكىتىلدى. وندا ءبىلىم مەن عىلىمدى دامىتۋ، ەكولوگيا، الەۋمەتتىك ساياسات، حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ، ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن كوبەيتۋگە قاتىستى باستامالار قامتىلعان. قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قۇجات ەلدىڭ ءار وڭىرىنەن تۇسكەن ۇسىنىستار مەن وتىنىشتەر نەگىزىندە ازىرلەنگەن.
پارتيا ەكونوميكالىق ءوسىم مەن الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتىڭ قاتار ءجۇرۋىن باستى ۇستانىم رەتىندە اتادى. باعدارلامادا ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋ، وڭىرلەر مەن اۋىلداردى دامىتۋ، وتباسىلاردى قولداۋ، ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، قاۋىپسىزدىك پەن الەۋمەتتىك ادىلدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرىلگەن.
سەزدە پارلامەنتتەگى پارتيا فراكتسياسىنىڭ جۇمىسى دا قورىتىندىلاندى. وسى شاقىرىلىم بارىسىندا دەپۋتاتتار ءۇش زاڭ جوباسىن ازىرلەپ، زاڭناماعا 1,5 مىڭنان استام تۇزەتۋ ۇسىنىپ، 600 گە جۋىق دەپۋتاتتىق ساۋال جولداعان.
جۇزەگە اسقان باستامالاردىڭ قاتارىندا بالالارعا پاسپورت راسىمدەۋ قۇنىن تومەندەتۋ، كوللەدج ستۋدەنتتەرىنىڭ شاكىرتاقىسىن كوبەيتۋ، قوعامدىق ورىندارداعى ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن كۇشەيتۋ، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتكەرلەرىنىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ، ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالاردىڭ اتا-انالارىن ءبىلىم گرانتىن وتەۋ مىندەتىنەن بوساتۋ جانە پاۆلودارداعى كەمە جوندەۋ زاۋىتىن ساقتاپ قالۋ بار.
سەزدە سوڭعى ۋاقىتتا قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ قاتارىنا 43 مىڭنان استام جاڭا مۇشە قابىلدانعانى دا ايتىلدى. قاتىسۋشىلار مۇنى پارتياعا دەگەن قوعامدىق قولداۋدىڭ كۇشەيگەنىنىڭ كورىنىسى دەپ باعالادى.
سەزد قورىتىندىسىندا پارتيا سايلاۋالدى باعدارلاماسى مەن كانديداتتار قۇرامىن تانىستىرىپ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋ ناۋقانىنا رەسمي تۇردە كىرىسكەنىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن «اۋىل» پارتياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن 69 كانديداتتى بەكىتكەن بولاتىن.