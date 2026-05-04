قازاقستان حالقىنىڭ سانى جونىندە جاڭا دەرەكتەر جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 1 -ساۋىرىندەگى جاعداي بويىنشا، قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20547909 ادامعا جەتتى. جىل باسىنان بەرى بۇل كورسەتكىش 48087 كىسىگە ارتقان، ياعني ءوسىم قارقىنى %0,23 دەڭگەيىندە قالىپ وتىر.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 1 -قاڭتار مەن 1 -ءساۋىر ارالىعىندا 42879 بالا ومىرگە كەلگەن، سونداي-اق 5208 ازامات ەلىمىزگە قونىس اۋدارعان.
وڭ ديناميكا، اسىرەسە، شاھارلاردا بايقالادى. قازىر قالالاردا 13137950 جان تۇرادى، ياعني بۇل كورسەتكىش 52840 ادامعا كوبەيگەن. ال ءوسىم قارقىنى - %0,4، دەمەك رەسپۋبليكاداعى ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى. قالالىقتاردىڭ سانى ارتۋىنا سابيلەردىڭ دۇنيەگە كەلۋى مەن ەلدى مەكەندەردەن جۇرتتىڭ كوشۋى قاتار اسەر ەتكەن.
اۋىل بۇقاراسىنىڭ سانى، كەرىسىنشە، ازايىپ بارادى. بۇگىندە اۋىلدىق جەرلەردە 7409959 كىسى تۇرادى، ياعني جىل باسىنداعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا، 4753 ادامعا از. ەلدى مەكەندەردە 16816 ءسابي تۋعانمەن، كورسەتكىش جاقسارماي وتىر. ويتكەنى، 21569 ازامات اۋىلداردان كوشىپ كەتكەن.
وڭىرلەر اراسىندا بۇقارانىڭ كوبەيۋى جاعىنان استانا (%1,44) ، شىمكەنت (%0,68) جانە الماتى وبلىسى (%0,62) كوش باستاپ تۇر. ال بالا تۋۋ كورسەتكىشى تۇرعىسىنان تۇركىستان وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسى ءتىزىمنىڭ ەڭ باسىندا.
ميگراتسيالىق ۇدەرىستەر دە ءار ايماقتا ءارتۇرلى دەڭگەيدە. حالقى ەڭ كوپ كوشىپ كەتكەن وڭىرلەر رەتىندە تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىن اتاۋعا بولادى. ال جۇرت ەڭ كوپ كوشىپ كەلگەن شاھار - استانا. ەلورداعا 18 مىڭنان استام ازامات قونىس اۋدارعان.
