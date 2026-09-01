قازاقستان حالقىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى: ەلدە قانشا ادام تۇرادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ سانىنا قاتىستى جاڭارتىلعان مالىمەتتى جاريالادى.
رەسمي دەرەككە قاراعاندا، 1-تامىزدا قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20604819 ادامعا جەتتى. ءبىر اي بۇرىن، 1-شىلدەدە بۇل كورسەتكىش 20590589 ادام ەدى.
جىل باسىنان بەرى قازاقستان حالقى 104997 ادامعا ارتقان. ونىڭ 99419 ى تابيعي وسىمگە تيەسىلى. ال شەتەلدەن كوشىپ كەلگەندەر ەسەبىنەن حالىق سانى تاعى 5578 ادامعا كوبەيگەن.
1-تامىزداعى دەرەك بويىنشا، قالالاردا 13085110 ادام، اۋىلداردا 7414712 ادام تۇرادى.
قازاقستاندا حالىق سانى ەڭ كوپ قالا - الماتى. قالادا 2348103 ادام تۇرادى. ودان كەيىن استانا - 1639176 ادام جانە شىمكەنت - 1294050 ادام.
وڭىرلەر اراسىندا حالىق سانى جاعىنان تۇركىستان وبلىسى كوش باستاپ تۇر - 2149205 ادام. ودان كەيىن الماتى وبلىسى - 1596532 ادام. ءۇشىنشى ورىندا 1215656 تۇرعىنى بار جامبىل وبلىسى تۇر.
حالقى ەڭ ءاز وڭىر - ۇلىتاۋ وبلىسى. مۇندا 219049 ادام تۇرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىندەر سانى 9,3 ميلليون ادامعا جەتكەنى حابارلاندى.