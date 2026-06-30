قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنا تيەسىلى بولعان قىزمەتتىك مىندەتتەر حالىق كەڭەسىنە وتەدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيالىق ورگان - قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ اتقاراتىن قىزمەتتەرى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- شىن مانىندە، ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىن قوعامدىق ينستيتۋتتارى بولسا عانا، وزىق جانە ادىلەتتى مەملەكەت قالىپتاسادى. سول سەبەپتى، مەن جاڭا كونستيتۋتسيالىق ورگان - قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندىم. قازاقستان حالىق كەڭەسى ءماسليحاتتاردىڭ، قوعامدىق كەڭەستەردىڭ، ساراپشىلار الاڭى مەن ازاماتتىق قوعام ۇيىمدارى وكىلدەرىنىڭ باسىن بىرىكتىرەدى. بۇرىن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنا تيەسىلى بولعان قىزمەتتىك مىندەتتەر ەندى حالىق كەڭەسىنە وتەدى. وسىلايشا، قۇرىلىم فورماتى وزگەرگەنىمەن، جالپىۇلتتىق بىرلىگىمىزدىڭ ءمانى ىشكى ساياساتىمىزدىڭ ماڭىزدى باعىتى رەتىندە ساقتالادى. حالىق كەڭەسى - تاريحىمىزدا العاش رەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە قۇرىلعان ديالوگ الاڭى. كوپۇلتتى جانە ءارالۋان قازاقستانىمىزدىڭ سيمۆولى، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ سوزىنشە، بۇرىن شاشىراڭقى بولعان قۇرىلىمدار زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋ قۇقىعىنا يە بولاتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگاننىڭ اياسىنا بىرىگەدى. دەمەك، حالىقتىڭ ۇنىنە قۇلاق اسۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالادى.
- ەلىمىزدە جۇرگىزىلگەن رەفورمالاردىڭ ەڭ باستى ناتيجەسى - ازاماتتاردىڭ ماڭىزدى مەملەكەتتىك شەشىمدەردى قابىلداۋ ۇدەرىسىنە قاتىسا الۋى. حالىقتىڭ ءوز ىقتيارىن تىكەلەي ءبىلدىرۋ تەتىگى وتىز جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى قولدانىلماي كەلدى. تەك سوڭعى جىلدارى عانا ساياسي تاجىريبەمىزگە ەندى. 2022 -جىلدان بەرى ەل تاعدىرىنا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا ءۇش رەت جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ءوتتى. بۇل ورايدا مەنىڭ ۇستانىمىم بۇرىنعىداي: ەلدەگى وزگەرىستەردىڭ يەسى حالىق بولۋعا ءتيىس. الايدا بيلىك ناقتى باستامالار كوتەرە الادى ءارى سولاي بولۋى كەرەك. ء قازىردىڭ وزىندە ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلعان رەفورمالار بيلىك ينستيتۋتتارىنىڭ ورنىقتى تەجەمەلىك جانە تەڭگەرىم جۇيەسىن قالىپتاستاردى، مەملەكەتتىك باسقارۋ ساپاسىن ارتتىردى دەپ سەنىممەن ايتا الامىز. الايدا رەفورمالاردىڭ باستى ماقساتى - حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ، ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋ. بۇل ءۇشىن ۇكىمەت، زاڭ شىعارۋشى ورگان، تۇتاس قوعام جۇمىلا ەڭبەك ەتۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرتەڭ قازاقستاندا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالاتىنى جونىندەگى توقايەۆتىڭ مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.