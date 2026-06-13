قازاقستان مەن شۆەتسيا جۇك تەحنيكاسىن بىرلەسىپ ءوندىرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى، دامۋ ينستيتۋتتارى مەن بيزنەس- قۇرىلىمدارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-شۆەد ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ەكىجاقتى كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىندا تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ، ونىڭ ىشىندە ينۆەستيتسيالار، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى، ماشينا جاساۋ، ت م ك، اسا ماڭىزدى مينەرالدار جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا اۋقىمدى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
وتىرىس بارىسىندا قازاقستاندا Volvo جۇك اۆتوموبيلدەرىن وندىرۋگە دايىندىقتى كوزدەيتىن Astana Motors جانە Volvo Group اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
جوبانىڭ باستاپقى كەزەڭىندە الىس قاشىقتىققا تاسىمالداۋعا ارنالعان Volvo FH13 ماگيسترالدى تارتقىشتارىن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار ونەركاسىپ پەن قۇرىلىستا كەڭىنەن قولدانىلاتىن Volvo FMX13 اۆتوكولىكتەرىن ءوندىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلۋ ۇستىندە.
شۆەد اۆتوموبيل كومپانياسى - كەڭەيتىلگەن مودەلدى جۇك كولىكتەرىن شىعاراتىن الەمدەگى كوشباسشى وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى. وتكەن جىلى Volvo Trucks قازاقستاندا العاشقى سەرۆيستىك ستانساسىن جانە ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز ءوڭىرى ءۇشىن جاڭا كەڭسە اشتى. بىرلەسكەن ءوندىرىس الاڭىن ىسكە قوسۋ وتاندىق اۆتوموبيل سالاسىنىڭ الەۋەتىن نىعايتىپ، قازاقستان مەن شۆەتسيا اراسىنداعى ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
وسىعان دەيىن 2026-2028-جىلدارى تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنى اۋقىمدى سيفرلىق ترانسفورماتسيادان وتەتىنى تۋرالى جازدىق.