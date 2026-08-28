قازاقستان شەكاراسىنداعى 30 وتكىزۋ پۋنكتى جاڭعىرتىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى 30 اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىن جاڭعىرتۋ كوزدەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ۇشەۋىندە - «الىمبەت-ورسك»، «سىرىم-ماشتاكوۆو» جانە «قوساق-پاۆلوۆكا» وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جاڭعىرتۋ جانە دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا اقتوبە وبلىسىنداعى «الىمبەت» اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ كولىك جانە شەكارا ۆەدومستۆولارى وكىلدەرىنىڭ جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى. جيىندا كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ پەن ر ف كولىك ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ۆالەنتين يۆانوۆ ءتوراعالىق ەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كولىك قاتىناسىن دامىتۋ، مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ جانە شەكارا ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
جيىنداعى نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى قازاقستان-رەسەي مەملەكەتتىك شەكاراسىنىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ شوعىرلانۋ جاعدايى جانە كولىكتىڭ كەدەرگىسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى بولدى. تاراپتار سونداي-اق وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ جانە مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋ راسىمدەرىن جەتىلدىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
كەزدەسۋدە اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ جانە كولىك راسىمدەرىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا، اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ، e-SMR ەلەكتروندىق تاۋار-كولىك جۇكقۇجاتىن دامىتۋ، E- Permit جۇيەسىنە كوشۋ، پيلوتتىق جوبا اياسىندا ينسپەكتسيالىق-تەكسەرۋ كەشەندەرىمەن دەرەكتەر الماسۋ، ناۆيگاتسيالىق پلومبالاردى قولدانۋ، سونداي-اق جۇرگىزۋشىسىز كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ جوبالارىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
سونىمەن قاتار، جۇمىس ساپارى اياسىندا دەلەگاتسيا «يلەتسك-1» تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتىنە، سونداي-اق «جايسان» اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىنە باردى.
جالپى، قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى 30 اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىن جاڭعىرتۋ كوزدەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ۇشەۋىندە - «الىمبەت-ورسك»، «سىرىم-ماشتاكوۆو» جانە «قوساق-پاۆلوۆكا» وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە جۇمىستاردى 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. قالعان وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى جۇمىستاردى اياقتاۋ 2027-جىلعا جوسپارلانعان.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ءوزارا كولىك قاتىناسىن دامىتۋ، شەكارالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە راسىمدەردى تسيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن الداعى جۇمىستىڭ قادامدارىن ايقىندادى. بۇل شارالاردى ىسكە اسىرۋ شەكارانىڭ وتكىزۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋعا، كولىك قۇرالدارىنىڭ ءوتۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا جانە حالىقارالىق تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك 5 ەل، 15 مىڭ شاقىرىم شەكارا، 101 وتكىزۋ بەكەتى: ەل تەرريتورياسىنىڭ شەت- شەگى قالاي كۇزەتىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.