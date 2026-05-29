قازاقستان شاڭحايدا تۋريستىك الەۋەتىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي قالاسىندا ITB China 2026 حالىقارالىق تۋريستىك كورمەسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتالعان كورمەدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكى باستى قالاسى - استانا مەن الماتى تانىستىرىلدى. قازاقستان پاۆيلونى ITB كورمەسىنىڭ ورتالىق بولىگىندە ورنالاسىپ، وعان قازاقستاننىڭ 17 تۋروپەراتورى، سونداي-اق Air Astana جانە Fly Arystan اۋە كومپانيالارى قاتىستى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شاڭحاي قالاسىنداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ قولداۋىمەن الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى حالىقارالىق جانە قىتاي نارىعىندا وڭتۇستىك مەگاپوليستىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان «الماتىنىڭ شاڭحايداعى تۋريزم كۇنىن» ۇيىمداستىردى.
قازاقستاننىڭ شاڭحايداعى باس كونسۋلى نۇرلان اققوشقاروۆ الماتىنىڭ بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى مەگاپوليسى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ورتالىق ازياداعى زاماناۋي تۋريستىك، مادەني جانە ىسكەرلىك ورتالىققا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
باس كونسۋل قىتاي نارىعىمەن ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋىن ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى. 2023-جىلعى قاراشادا ەكى ەل اراسىندا ءوزارا ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ەنگىزىلۋىنەن جانە 2026-جىلعى ناۋرىزدا Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ الماتى - شاڭحاي تىكەلەي رەيسىنىڭ اشىلۋىنان كەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تۋريستىك بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ زور الەۋەتى بار ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىرىپ، قىتايلىق سەرىكتەستەردى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە شاقىردى.
شاڭحاي قالاسىنىڭ ورتالىعىندا وتكەن ءبي فلەشموبى ITB China 2026 كورمەسىندەگى قازاقستان قاتىسۋىنىڭ باستى ەرەكشەلىگىنە اينالىپ، حالىقارالىق اۋديتوريانىڭ نازارىن اۋدارۋعا جانە قازاقستاننىڭ زاماناۋي ءارى سەرپىندى بەينەسىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەستى.
ITB China 2026 - ۇلتتىق تۋروپەراتورلار، اۋە كومپانيالارى، قوناق ءۇي جەلىلەرى جانە تۋريستىك يندۋستريا وكىلدەرى باس قوساتىن ءىرى B2B تۋريستىك كورمە بولىپ تابىلادى. بيىل شاڭحايدا وتكەن حالىقارالىق تۋريستىك بيرجا جۇمىسىنا الەمنىڭ 80 ەلىنەن تۋروپەراتورلار قاتىستى.
بۇدان بۇرىن الماتى-شاڭحاي رەيسى ەكى ەل تۋريزمىن جاقىنداستىرعانىن جازدىق.