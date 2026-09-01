قازاقستان ش ى ۇ دامۋ بانكىنىڭ شتاب-پاتەرىن ورنالاستىرۋعا دايىن - پرەزيدەنت
بىشكەك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىك اياسىن كەڭەيتۋدىڭ ستراتەگيالىق ءمانى زور. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋ ناتيجەسىندە ش ى ۇ ەلدەرىنىڭ ءوزارا تاۋار اينالىمى ءبىر تريلليون دوللارعا تاياپ قالعانىنا نازار اۋداردى.
- الايدا، ءبىزدىڭ پىكىرىمىزشە، ەكونوميكالىق بايلانىس مۇمكىندىكتەرىن ءالى تولىق پايدالانا الماي وتىرمىز. ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ رەسۋرستىق، وندىرىستىك جانە تەحنولوگيالىق الەۋەتىن بارىنشا پايدالانىپ، جاڭا ءوسىم باعىتتارى مەن ورنىقتى ىسكەرلىك بايلانىستاردى ءتۇزۋ ماڭىزدى. قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ كەڭ اۋقىمدى ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق كەڭىستىگى قالىپتاسقانىن قالايدى. كەدەرگىلەرى مەيلىنشە از، سيفرلىق پروتسەدۋرالار مەن كولىك-لوگيستيكالىق بايلانىستارى دامىعان ورتا قۇرىپ، ۋاعدالاستىقتاردان ناقتى باستامالارعا كوشۋ كەرەك دەپ سانايمىز. پيلوتتىق جوبا رەتىندە يندۋستريالىق كونسورتسيۋمدار تەتىگىن ەنگىزۋدى ۇسىنامىز. بۇل مەملەكەتتەرگە باسقا قاتىسۋشىلاردى كۇتپەي-اق، ءپىسىپ-جەتىلگەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەيىن تابىستى باستامالاردى تۇتاس ۇيىم اۋماعىندا جاپپاي تاراتۋعا بولادى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازىرگى شەكارا ماڭىنداعى ىنتىماقتاستىق ورتالىقتارىنىڭ بازاسىندا ش ى ۇ ترانسشەكارالىق ساۋدا ايماقتارىن ىسكە قوسۋعا بولادى دەپ سانايدى.
- وسى ارقىلى تاۋار الماسۋدىڭ وڭتايلانعان ءتاسىلىن، سيفرلىق راسىمدەردى جانە زاماناۋي ەسەپ ايىرىسۋ تەتىكتەرىن سىناپ كورۋگە بولادى. تاعى ءبىر باسىم باعىت - تولىققاندى ينۆەستيتسيالىق كونتۋر قالىپتاستىرۋ. قازاقستان قىتايدىڭ ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ تۋرالى باستاماسىن قولدايدى. قارجى ۇيىمىنىڭ رەسۋرسىن، ەڭ الدىمەن، ينفراقۇرىلىمدىق، تەحنولوگيالىق جانە ونەركاسىپ جوبالارىنا باعىتتاعان ءجون. مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ورتاق ۇيعارىمى بولعان جاعدايدا، قازاقستان اتالعان ينستيتۋتتى، ونىڭ شتاب-پاتەرىن ءوز اۋماعىندا ورنالاستىرۋعا دايىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.