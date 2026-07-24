قازاقستان عىلىمدى باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىنە كوشەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەستە عىلىمدى ستراتەگيالىق دامىتۋدىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىنىڭ جوباسى قارالدى.
قۇجاتتى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە باسقا دا ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ ازىرلەگەن.
جوبا عىلىمدى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، كادرلىق الەۋەتتى ارتتىرۋ، سالالىق جانە وڭىرلىك عىلىمدى دامىتۋ، سونداي-اق ءبىرتۇتاس يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ باعىتتارىن قامتيتىن 72 ءىس-شارادان تۇرادى.
- عىلىمي قىزمەتتى باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلگەن. ۇلتتىق عىلىمي باسىمدىقتاردى ايقىنداۋدان باستاپ زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن ەكونوميكاعا ەنگىزۋگە دەيىنگى بارلىق ۇدەرىستى قامتيتىن ءبىرتۇتاس باسقارۋ تەتىگىن قالىپتاستىرۋ ۇسىنىلدى. عىلىم سالاسىن باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىندە باسىم باعىتتاردى ءتورت دەڭگەي بويىنشا ايقىنداۋ كوزدەلەدى. ءبىرىنشى دەڭگەيگە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن تەحنولوگيالىق دەربەستىك ءۇشىن اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق جوبالار جاتادى. ەكىنشى دەڭگەي تەحنولوگيالىق سەرپىلىس جاساۋعا الەۋەتى بار پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردى قامتيدى. ءۇشىنشى دەڭگەيگە ىرگەلى ءپانارالىق جانە ينجەنەرلىك زەرتتەۋلەر ەنگىزىلەدى. ءتورتىنشى دەڭگەي عىلىمي كادرلاردى دايارلاۋعا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە زەرتتەۋلەردىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن نىعايتۋعا باعىتتالعان، - دەپ حابارلادى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوسپاردا عىلىمنىڭ ناقتى ەكونوميكامەن جانە وڭىرلەرمەن بايلانىسىن كۇشەيتۋگە دە باسىمدىق بەرىلگەن. عىلىم قالالارى مەن عىلىمي- تەحنولوگيالىق پاركتەردى دامىتۋدىڭ كەشەندى ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ ۇسىنىلدى.
كەڭەس بارىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارىنا يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ جوباسى دا تانىستىرىلدى.
ايدا بالايەۆا مەملەكەتتىك قولداۋ تەك عىلىمي جانە پراكتيكالىق قۇندىلىعى بار، وندىرىسكە ەنگىزۋ جانە كوممەرتسيالاندىرۋ مۇمكىندىگى ناقتى جوبالارعا عانا كورسەتىلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار عىلىمي جوبالاردى تەكسەرۋ قورىتىندىلارى بويىنشا اشىق ەسەپتىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، بيۋدجەت قاراجاتىن قايتارۋ، انىقتالعان زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا جاۋاپتى تۇلعالاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ جانە ناقتى ەكونوميكاعا قاجەتتى پەرسپەكتيۆالى ازىرلەمەلەردىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋداردى.
سونداي-اق كەڭەستە ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ نەگىزگى باستامالارى تانىستىرىلدى. اكادەميا باسقارماسىنىڭ پرەزيدەنتى اقىلبەك كۇرىشبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ماماندار عىلىمنىڭ باسىم باعىتتارىن ايقىنداۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسىن ازىرلەگەن. ول عىلىمي كۇن ءتارتىبىن مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق مىندەتتەرى، ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىكتەرى جانە الەمدىك عىلىمي-تەحنولوگيالىق ۇردىستەر نەگىزىندە قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
اكادەميانىڭ عىلىمدى ستراتەگيالىق دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار جوباسىنا ەنگىزىلگەن سەگىز ءپانارالىق فلاگماندىق عىلىمي جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
بۇدان بولەك، كورەيانىڭ KISTI ينستيتۋتىمەن بىرلەسىپ قۇرىلعان SilkNet ورتالىعىنىڭ جۇمىسى تۋرالى باياندالدى. اتالعان ورتالىق مەملەكەتتىك عىلىمي- تەحنولوگيالىق ساياساتتى بولجاۋ مەن ساراپتامالىق تۇرعىدان سۇيەمەلدەۋدىڭ نەگىزگى الاڭىنا اينالماق.
- ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - قىتاي عىلىم اكادەمياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن DeepBas جوباسى. ول كەڭىستىك پەن ۋاقىت دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن پايدالانا وتىرىپ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋعا باعىتتالعان. جوبانى 2027 -جىلى ەلىمىزدىڭ ءۇش ءىرى سۋ الابىندا پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىپ، كەيىن ونىڭ تەحنولوگيالارىن باسقا سالالارعا كەڭىنەن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەڭەس قورىتىندىسىندا ايدا بالايەۆا عىلىمدى دامىتۋ جانە يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ جوسپارلارىن ءبىر قۇجاتقا بىرىكتىرۋدى، سونداي-اق ونى تالقىلاۋ بارىسىندا ايتىلعان بارلىق تۇجىرىمدامالىق ەسكەرتۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
سونىمەن بىرگە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىن تولىق تۇگەندەۋ، ولاردىڭ كادرلىق جانە عىلىمي الەۋەتىن باعالاۋ، سونداي-اق مۇمكىندىك بار جەرلەردە عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا كاسپي ماسەلەلەرىن زەرتتەيتىن عىلىمي فيليال اشۋ ۇسىنىلعانىن حابارلاعانبىز.